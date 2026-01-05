جوان غارسيا، أفضل حارس مرمى في الليغا؟

تصدر جوان غارسيا، حارس مرمى برشلونة
، قائمة حراس المرمى في الدوري الإسباني
هذا الموسم، من حيث نسبة التصديات، بنسبة مذهلة بلغت 78.6%.
وحافظ غارسيا على شباكه نظيفة في 7 مباريات، ومنع ما مجموعه 5.30 أهداف محققة وفق الإحصاءات المتقدمة، ما جعله أحد أبرز مفاتيح نجاح فريقه.
وظهر ذلك بقوة في فوز برشلونة على مضيفه اسبانيول في ديربي
كتالونيا (2-0)، حيث قدم البرسا الأداء الأقل هجومياً في الموسم طوال 80 دقيقة.
وصدّ غارسيا الكرة
مانعاً خمسة أهداف مؤكدة، قبل أن تنجح تبديلات المدرب الألماني هانسي فليك
في إيقاظ الفريق، ليسجل البدلاء داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي
من تمريرتين حاسمتين من فيرمين لوبيز في الدقائق الأخيرة
من اللقاء.