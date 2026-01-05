جوان غارسيا، أفضل حارس مرمى في الليغا؟

حافظ غارسيا على شباكه نظيفة في 7 مباريات

تصدر جوان غارسيا، حارس مرمى ، قائمة حراس المرمى في هذا الموسم، من حيث نسبة التصديات، بنسبة مذهلة بلغت 78.6%.

وحافظ غارسيا على شباكه نظيفة في 7 مباريات، ومنع ما مجموعه 5.30 أهداف محققة وفق الإحصاءات المتقدمة، ما جعله أحد أبرز مفاتيح نجاح فريقه.

وظهر ذلك بقوة في فوز برشلونة على مضيفه اسبانيول في كتالونيا (2-0)، حيث قدم البرسا الأداء الأقل هجومياً في الموسم طوال 80 دقيقة.

وصدّ غارسيا مانعاً خمسة أهداف مؤكدة، قبل أن تنجح تبديلات المدرب الألماني في إيقاظ الفريق، ليسجل البدلاء داني أولمو وروبرت من تمريرتين حاسمتين من فيرمين لوبيز في الدقائق من اللقاء.









