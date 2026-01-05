عاجل
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
4 آب "الحقيقة الضائعة"
جوان غارسيا، أفضل حارس مرمى في الليغا؟

جوان غارسيا، أفضل حارس مرمى في الليغا؟
كرة القدم

2026-01-05 | 00:25
جوان غارسيا، أفضل حارس مرمى في الليغا؟

حافظ غارسيا على شباكه نظيفة في 7 مباريات

تصدر جوان غارسيا، حارس مرمى برشلونة، قائمة حراس المرمى في الدوري الإسباني هذا الموسم، من حيث نسبة التصديات، بنسبة مذهلة بلغت 78.6%.
وحافظ غارسيا على شباكه نظيفة في 7 مباريات، ومنع ما مجموعه 5.30 أهداف محققة وفق الإحصاءات المتقدمة، ما جعله أحد أبرز مفاتيح نجاح فريقه.
وظهر ذلك بقوة في فوز برشلونة على مضيفه اسبانيول في ديربي كتالونيا (2-0)، حيث قدم البرسا الأداء الأقل هجومياً في الموسم طوال 80 دقيقة.
وصدّ غارسيا الكرة مانعاً خمسة أهداف مؤكدة، قبل أن تنجح تبديلات المدرب الألماني هانسي فليك في إيقاظ الفريق، ليسجل البدلاء داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي من تمريرتين حاسمتين من فيرمين لوبيز في الدقائق الأخيرة من اللقاء.




مقالات ذات صلة

جوان غارسيا يعود أخيرا: فليك يؤكد مشاركته بمواجهة بلباو
2025-11-22

جوان غارسيا يعود أخيرا: فليك يؤكد مشاركته بمواجهة بلباو

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه
2025-12-27

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه

فيديو - حارس مرمى يصدّ 3 كرات مذهلة
2025-10-26

فيديو - حارس مرمى يصدّ 3 كرات مذهلة

مأساة حارس مرمى سنغالي شاب
2025-10-20

مأساة حارس مرمى سنغالي شاب

جوان غارسيا، أفضل حارس مرمى في الليغا؟

رياضة

كرة القدم

جوان غارسيا

برشلونة

الدوري الإسباني

لاعب ميتز الشاب غامر بحياته لإنقاذ صديقته
بعد الإقصاء: منع المدرب من دخول غرفة الملابس أو الصعود حافلة الفريق؟

