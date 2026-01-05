لاعب ميتز الشاب غامر بحياته لإنقاذ صديقته

كان من بين المتواجدين في الطابق الأول

شهدت بلدة كرانس-مونتانا مأساة مروّعة ليلة رأس السنة، بعد اندلاع حريق ضخم في أحد الحانات، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً.

وكان من بين المتواجدين في الطابق الأول لاعب ميتز الفرنسي الشاب تاهرِيس دوس (19 عاما) وصديقته كولين، حيث نجح سانتوس في الهروب من ألسنة اللهب في اللحظات الأولى.

لكن الموقف تحوّل إلى بطولة إنسانية حين أدرك دوس سانتوس أن صديقته لا تزال عالقة داخل الحانة، فعاد مجددًا إلى قلب الحريق وتمكن من إخراجها، في وُصف بالمأساوي والبطولي في آن واحد، حيث أن كلاهما نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة.

وكيل أعمال اللاعب، كريستوف هوتو، صرّح أن اللاعب يعاني من حروق طالت نحو 30% من جسده، خاصة في الرأس وأجزاء من الجسم، مشددًا على أن الأيام الأولى حاسمة بسبب خطر الالتهابات، مع وجود مؤشرات إيجابية تدعو للحذر المتفائل.







