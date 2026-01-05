عاجل
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
Al jadeed
لاعب ميتز الشاب غامر بحياته لإنقاذ صديقته

كرة القدم

2026-01-05 | 00:26
كان من بين المتواجدين في الطابق الأول

شهدت بلدة كرانس-مونتانا السويسرية مأساة مروّعة ليلة رأس السنة، بعد اندلاع حريق ضخم في أحد الحانات، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً.
وكان من بين المتواجدين في الطابق الأول لاعب ميتز الفرنسي الشاب تاهرِيس دوس سانتوس (19 عاما) وصديقته كولين، حيث نجح سانتوس في الهروب من ألسنة اللهب في اللحظات الأولى.
لكن الموقف تحوّل إلى بطولة إنسانية حين أدرك دوس سانتوس أن صديقته لا تزال عالقة داخل الحانة، فعاد مجددًا إلى قلب الحريق وتمكن من إخراجها، في مشهد وُصف بالمأساوي والبطولي في آن واحد، حيث أن كلاهما نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة. 
وكيل أعمال اللاعب، كريستوف هوتو، صرّح أن اللاعب يعاني من حروق طالت نحو 30% من جسده، خاصة في الرأس وأجزاء واسعة من الجسم، مشددًا على أن الأيام الأولى حاسمة بسبب خطر الالتهابات، مع وجود مؤشرات إيجابية تدعو للحذر المتفائل.



