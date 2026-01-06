مقتل لاعب ناشئ في حريق كرانس-مونتانا

في حادثة حريق منتجع كرانس-مونتانا السويسري

أعلن نادي لانسي أف سي في مقتل لاعبه الناشئ الفرنسي نوا تيفينو (14 عاما)، في حادثة حريق منتجع كرانس-مونتانا السويسري التي وقعت خلال احتفالات رأس السنة، وسط موجة تعاطف في الأوساط الرياضية المحلية والفرنسية.

وذكرت صحف فرنسية أن تيفينو يُعد من الوجوه الواعدة في فئته العمرية، كما أنه نجل أحد مسؤولي نادي سوشو الفرنسي، ما زاد من صدى الخبر داخل الوسط الكروي.

وفي السياق نفسه، أكدت الشرطة أن الحريق اندلع فجر 1 الثاني - يناير داخل حانة في كرانس-مونتانا أثناء احتفال، وأسفر عن سقوط 40 قتيلاً وإصابات عديدة، مع استمرار التحقيقات لتحديد الملابسات والمسؤوليات المرتبطة بإجراءات السلامة.

وبينما تتواصل الإجراءات الرسمية المتعلقة بالتحقيق وتحديد تفاصيل الواقعة، عبّرت جهات رياضية وإعلامية عن حزنها لرحيل لاعب في مقتبل العمر، مؤكدة أن الخبر ترك أثرًا عميقًا لدى زملائه ومدربيه وكل من عرفه داخل ملاعب الفئات السنية.







