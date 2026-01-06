روبن أموريم يغادر … والكلفة تُحرج مانشستر يونايتد

بعد قرار النادي إنهاء عقد المدرب البرتغالي روبن أموريم

قدّرت تقارير إعلامية بريطانية قيمة الكلفة الإجمالية لرحيل المدرب البرتغالي روبن أموريم عن بنحو 27.35 مليون جنيه استرليني، بعد قرار النادي إنهاء عقده، عقب فترة امتدّت قرابة 14 شهرًا.

وبحسب التفاصيل، تتوزّع الفاتورة على 9.5 مليون جنيه استرليني كتعويض لنادي سبورتينغ لشبونة مقابل التعاقد معه في الأصل، إضافة إلى 7.8 مليوناً حصل عليها كرواتب ومستحقات خلال فترة عمله، فضلًا عن 10.05 مليون كدفعة تعويضية مرتبطة ببقية عقده بعد الإقالة، ليصل إلى 27.35 مليون.

وتزامن الحديث عن كلفة الإقالة مع تسليط الضوء على حصيلته الفنية، إذ أشارت تقارير إلى أنّ نسبة انتصاراته بقيت دون عتبة 39%، وهو ما وضع تجربته تحت مجهر الانتقادات، بالتوازي مع ضغط النتائج والتوترات المحيطة بإدارة الملفات الرياضية داخل النادي.

وتعكس هذه الأرقام حجم المخاطر المالية المترتبة على تغيّر الأجهزة الفنية في الأندية الكبرى، إذ لا تتوقف الكلفة عند القرار الإداري نفسه، بل تمتد إلى التزامات تعاقدية وتعويضات مرتبطة ببنود التعاقد والإنهاء.





