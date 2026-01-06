مقتل لاعب إيطالي شاب في فرنسا

خلال قضاء عطلة الأعياد في

قتل لاعب كرة قدم إيطالي يبلغ من العمر 25 عاما خلال قضاء عطلة الأعياد في ، بعد حادثة سقوط وُصفت بالغامضة من جسر يبلغ ارتفاعه نحو ستة أمتار في منتجع التزلج في مدينة شامونيه.

وأشارت المعطيات الأولية إلى أن اللاعب إنريكو بيغي تعرّض لإصابات بالغة عقب السقوط، وفارق الحياة بعد دقائق رغم وصول فرق الإطفاء والإسعاف بسرعة ومحاولتها تقديم الإسعافات وإنعاشه في موقع الحادث.

ولفتت إلى أن اللاعب كان بمفرده لحظة وقوع الحادث، مؤكدة فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب السقوط وملابساته بدقة، وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرضيات متعددة يجري التدقيق فيها ضمن التحقيق، من بينها احتمال وجود كحول، من دون صدور نتائج نهائية حتى الآن.

وينحدر بيغي من منطقة ، ولعب لثلاثة مواسم مع نادي مونتومبرارو، بعد محطات سابقة مع فالسيتّا لاغارو وكورتيتشيلّا، حيث عُرف كمدافع ثابت وشخصية مؤثرة داخل غرفة الملابس، وبرز دوره في تتويج فريقه بلقب موسم 2023-2024 والصعود، كما حمل شارة القيادة.







