شراكة تسويقية "تاريخية" بين ميسي وJordan Brand

أنباء عن إبرام شراكة تسويقية "تاريخية" بقيمة تصل إلى 30 مليون

تداولت حسابات على مواقع التواصل أنباء عن إبرام شراكة تسويقية "تاريخية" بقيمة تصل إلى 30 مليون ، بين (Jordan Brand) والنجم .

وذكرت أن نجم انتر ميامي الأميركي سيكون واجهة مجموعة (Air Jordan) المخصصة له لأول مرة في عالم .

إلا أنه لا توجد حتى الآن إعلانات رسمية موثقة من Nike/Jordan Brand أو من ممثلي تؤكد تفاصيل هذا الاتفاق، بينما تناولت بعض المتابعات هذه المزاعم بوصفها تقارير غير مؤكدة.

ويكتسب الخبر المتداول حساسيته لأن ميسي يرتبط منذ سنوات بعلاقة تسويقية واضحة مع adidas، التي تطرح منتجات تحمل اسمه ضمن قنواتها الرسمية، كما يظهر اللاعب في حملات حديثة للعلامة ضمن عائلة نجومها في كرة القدم.

في المقابل، تتمتع Jordan Brand بحضور متنامٍ في كرة القدم عبر شراكات مع أندية ومنتجات "لايف ستايل"، أبرزها تعاونها مع وإطلاق خط (Jordan Wings x PSG) الذي يمزج ثقافة كرة القدم بالأزياء.





