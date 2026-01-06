الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
شراكة تسويقية "تاريخية" بين ميسي وJordan Brand

كرة القدم

2026-01-06 | 02:09
شراكة تسويقية "تاريخية" بين ميسي وJordan Brand

أنباء عن إبرام شراكة تسويقية "تاريخية" بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار

تداولت حسابات على مواقع التواصل أنباء عن إبرام شراكة تسويقية "تاريخية" بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار، بين (Jordan Brand) والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وذكرت أن نجم انتر ميامي الأميركي سيكون واجهة مجموعة (Air Jordan) المخصصة له لأول مرة في عالم كرة القدم
إلا أنه لا توجد حتى الآن إعلانات رسمية موثقة من Nike/Jordan Brand أو من ممثلي ميسي تؤكد تفاصيل هذا الاتفاق، بينما تناولت بعض المتابعات هذه المزاعم بوصفها تقارير غير مؤكدة.
ويكتسب الخبر المتداول حساسيته لأن ميسي يرتبط منذ سنوات بعلاقة تسويقية واضحة مع adidas، التي تطرح منتجات تحمل اسمه ضمن قنواتها الرسمية، كما يظهر اللاعب في حملات حديثة للعلامة ضمن عائلة نجومها في كرة القدم. 
في المقابل، تتمتع Jordan Brand بحضور متنامٍ في كرة القدم عبر شراكات مع أندية ومنتجات "لايف ستايل"، أبرزها تعاونها مع باريس سان جيرمان وإطلاق خط (Jordan Wings x PSG) الذي يمزج ثقافة كرة القدم بالأزياء.


مقالات ذات صلة

تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد
2025-10-17

تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد

بيدري يُسقط رقم ميسي التاريخي
2025-12-15

بيدري يُسقط رقم ميسي التاريخي

فيديو - ليونيل ميسي يواصل تدوين الأرقام التاريخية
2025-12-07

فيديو - ليونيل ميسي يواصل تدوين الأرقام التاريخية

شراكة تسويقية "تاريخية" بين ميسي وJordan Brand

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

انتر ميامي

وفد من FBI يزور المغرب بسبب كأس الأمم الأفريقية
فيديو - فتيات يستخدمن أغنية شاكيرا للتنمر على بيكيه

اقرأ ايضا في كرة القدم

"محاولة انقلاب" داخل الأهلي طرابلس؟
02:10

"محاولة انقلاب" داخل الأهلي طرابلس؟

منشورات تزعم وقوع "محاولة انقلاب فاشلة" داخل نادي الأهلي طرابلس

02:10

"محاولة انقلاب" داخل الأهلي طرابلس؟

منشورات تزعم وقوع "محاولة انقلاب فاشلة" داخل نادي الأهلي طرابلس

وفد من FBI يزور المغرب بسبب كأس الأمم الأفريقية
02:09

وفد من FBI يزور المغرب بسبب كأس الأمم الأفريقية

وفد رفيع المستوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في زيارة رسمية

02:09

وفد من FBI يزور المغرب بسبب كأس الأمم الأفريقية

وفد رفيع المستوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في زيارة رسمية

فيديو - فتيات يستخدمن أغنية شاكيرا للتنمر على بيكيه
02:07

فيديو - فتيات يستخدمن أغنية شاكيرا للتنمر على بيكيه

بعد خسارة أندورا في دوري الدرجة الثانية الاسباني

02:07

فيديو - فتيات يستخدمن أغنية شاكيرا للتنمر على بيكيه

بعد خسارة أندورا في دوري الدرجة الثانية الاسباني

"محاولة انقلاب" داخل الأهلي طرابلس؟
02:10
وفد من FBI يزور المغرب بسبب كأس الأمم الأفريقية
02:09
فيديو - فتيات يستخدمن أغنية شاكيرا للتنمر على بيكيه
02:07
مقتل لاعب إيطالي شاب في فرنسا
02:04

