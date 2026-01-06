الأخبار
وفد من FBI يزور المغرب بسبب كأس الأمم الأفريقية

وفد من FBI يزور المغرب بسبب كأس الأمم الأفريقية
كرة القدم

2026-01-06 | 02:09
وفد من FBI يزور المغرب بسبب كأس الأمم الأفريقية

وفد رفيع المستوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في زيارة رسمية

استقبلت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب وفداً رفيع المستوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في زيارة رسمية امتدت من 4 إلى 6 كانون الثاني الجاري، بهدف الاطلاع ميدانيًا على بروتوكولات الأمن والسلامة المعتمدة لتأمين نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية، شملت الزيارة معاينة ترتيبات تدبير الحشود ونقاط الولوج ومسارات الدخول والخروج، إلى جانب أنظمة المراقبة التي تعتمد الطائرات المسيّرة وكاميرات عالية الدقة، فضلاً عن اختبار آليات التنسيق الإلكتروني بين الوحدات الأمنية عبر مراكز قيادة ثابتة ومتنقلة.
وتضمن برنامج الوفد محطة في محيط ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بالتزامن مع إحدى مباريات البطولة، إضافة إلى زيارة مركز أمني جهوي للاطلاع على أساليب إدارة العمليات والتقنيات المستخدمة في المتابعة اللحظية واتخاذ القرار.
وتأتي هذه الخطوة في سياق اهتمام أميركي بالاستفادة من النموذج المغربي في تأمين الأحداث الرياضية الكبرى، بالتوازي مع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية وتبادل الخبرات بين الأجهزة الشريكة.




مقالات ذات صلة

سندرلاند الأكثر تضرراً بسبب كأس الأمم الأفريقية
2025-12-17

سندرلاند الأكثر تضرراً بسبب كأس الأمم الأفريقية

فوز المغرب ببطولة كأس العرب بعد فوزه على الأردن بنتيجة 3-2
2025-12-18

فوز المغرب ببطولة كأس العرب بعد فوزه على الأردن بنتيجة 3-2

كأس العرب: المغرب بطلاً للمرة الثانية بفوزه على الأردن
2025-12-18

كأس العرب: المغرب بطلاً للمرة الثانية بفوزه على الأردن

كأس العرب: المغرب للقبٍ ثانٍ والأردن لتتويج أول
2025-12-15

كأس العرب: المغرب للقبٍ ثانٍ والأردن لتتويج أول

وفد من FBI يزور المغرب بسبب كأس الأمم الأفريقية

رياضة

كرة القدم

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي

كأس الأمم الأفريقية

