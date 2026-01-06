وفد من FBI يزور المغرب بسبب كأس الأمم الأفريقية

وفد رفيع المستوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في زيارة رسمية

استقبلت للأمن الوطني في المغرب وفداً رفيع المستوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في زيارة رسمية امتدت من 4 إلى 6 الثاني الجاري، بهدف الاطلاع ميدانيًا على بروتوكولات الأمن والسلامة المعتمدة لتأمين نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية، شملت الزيارة معاينة ترتيبات تدبير الحشود ونقاط الولوج ومسارات الدخول والخروج، إلى جانب أنظمة المراقبة التي تعتمد الطائرات المسيّرة وكاميرات عالية الدقة، فضلاً عن اختبار آليات التنسيق الإلكتروني بين الوحدات الأمنية عبر مراكز قيادة ثابتة ومتنقلة.

وتضمن برنامج الوفد محطة في محيط ملعب الأمير مولاي عبد بالرباط بالتزامن مع إحدى مباريات البطولة، إضافة إلى زيارة مركز أمني جهوي للاطلاع على أساليب إدارة العمليات والتقنيات المستخدمة في المتابعة اللحظية واتخاذ القرار.

وتأتي هذه الخطوة في سياق اهتمام أميركي بالاستفادة من النموذج المغربي في تأمين الأحداث الرياضية الكبرى، بالتوازي مع استعداد لاستضافة كأس 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية وتبادل الخبرات بين الأجهزة الشريكة.









