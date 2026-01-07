الأخبار
رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم

رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم
كرة القدم

2026-01-07 | 00:30
رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم

مئات الأكياس التي تحتوي على بقايا بشرية

عثرت السلطات وفرق أهلية للبحث عن المفقودين، خلال الأشهر الأخيرة، على مئات الأكياس التي تحتوي على بقايا بشرية في نقاط متفرقة ضمن نطاق جغرافي قريب من ملعب "أكرون"، غرب المكسيك.
وتقاطعت التقارير حول رقمٍ متداول يبلغ 456 كيسًا ضمن سلسلة اكتشافات مرتبطة بمقابر سرّية في محيط المدينة، ويدور الحديث عن مواقع متعددة داخل دائرة قد تصل إلى نحو 15 كيلومترًا من الملعب، وليس نقطة واحدة ملاصقة له.
وتكتسب القضية حساسية إضافية لأن ملعب أكرون مُدرَج ضمن الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2026 في المكسيك، ما أعاد تسليط الضوء على أزمة الاختفاءات والعنف في خاليسكو ودور الجماعات الإجرامية في المنطقة.
ولا تشير التقارير إلى علاقة تنظيمية مباشرة بين الاستعدادات المونديالية والاكتشافات، لكنها تُبرز ضغطًا متزايدًا على السلطات لتكثيف التحقيقات وتقديم حصيلة موثقة حول المواقع وعدد الضحايا المحتملين، بالتوازي مع متابعة إجراءات الأمن العامة في مدينة ستستقبل مباريات رسمية خلال صيف 2026.



رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم

رياضة

كرة القدم

ملعب أكرون

كأس العالم

