رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم

مئات الأكياس التي تحتوي على بقايا بشرية

عثرت السلطات وفرق أهلية للبحث عن المفقودين، خلال الأشهر ، على مئات الأكياس التي تحتوي على بقايا بشرية في نقاط متفرقة ضمن نطاق جغرافي قريب من ملعب "أكرون"، غرب .

وتقاطعت التقارير حول رقمٍ متداول يبلغ 456 كيسًا ضمن سلسلة اكتشافات مرتبطة بمقابر سرّية في محيط المدينة، ويدور الحديث عن مواقع متعددة داخل دائرة قد تصل إلى نحو 15 كيلومترًا من الملعب، وليس نقطة واحدة ملاصقة له.

وتكتسب القضية حساسية إضافية لأن ملعب أكرون مُدرَج ضمن الملاعب المستضيفة لكأس 2026 في المكسيك، ما أعاد تسليط الضوء على أزمة الاختفاءات والعنف في ودور الجماعات الإجرامية في المنطقة.

ولا تشير التقارير إلى علاقة تنظيمية مباشرة بين الاستعدادات المونديالية والاكتشافات، لكنها تُبرز ضغطًا متزايدًا على السلطات لتكثيف التحقيقات وتقديم حصيلة موثقة حول المواقع وعدد الضحايا المحتملين، بالتوازي مع متابعة إجراءات الأمن العامة في مدينة ستستقبل مباريات رسمية خلال صيف 2026.







