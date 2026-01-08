لفتة جزائرية رائعة تجاه "لومومبا"

أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد
الجزائري لكرة القدم
وجّه دعوة إلى المشجع الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينغا، المعروف بلقب "لومومبا"، لزيارة "محاربي الصحراء" في الرباط
.
وجاء ذلك عقب خروج منتخب جمهورية
الكونغو الديمقراطية
من كأس الأمم الأفريقية، اثر مواجهة ثمن النهائي التي انتهت بفوز الجزائر بهدفٍ متأخر في الوقت الإضافي.
وجرى استقبال المشجع في الفندق الذي تُقيم فيه بعثة "محاربي الصحراء" في العاصمة
المغربية، بهدف لقاء عدد من لاعبي المنتخب الذين أرادوا شكره وتبادل لحظة تقدير واحترام تعكس الأخوّة الأفريقية.
وتأتي هذه المبادرة في وقتٍ حظي فيه مبولادينغا باهتمامٍ واسع خلال البطولة المقامة في المغرب
، بسبب طريقته اللافتة في التشجيع عبر الوقوف دون حركة في المدرجات محاكاةً لتمثال الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا.