لفتة جزائرية رائعة تجاه "لومومبا"

وجّه دعوة إلى المشجع الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينغا

أفادت تقارير إعلامية بأن الجزائري وجّه دعوة إلى المشجع الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينغا، المعروف بلقب "لومومبا"، لزيارة "محاربي الصحراء" في .

وجاء ذلك عقب خروج منتخب الكونغو من كأس الأمم الأفريقية، اثر مواجهة ثمن النهائي التي انتهت بفوز الجزائر بهدفٍ متأخر في الوقت الإضافي.

وجرى استقبال المشجع في الفندق الذي تُقيم فيه بعثة "محاربي الصحراء" في المغربية، بهدف لقاء عدد من لاعبي المنتخب الذين أرادوا شكره وتبادل لحظة تقدير واحترام تعكس الأخوّة الأفريقية.

وتأتي هذه المبادرة في وقتٍ حظي فيه مبولادينغا باهتمامٍ واسع خلال البطولة المقامة في ، بسبب طريقته اللافتة في التشجيع عبر الوقوف دون حركة في المدرجات محاكاةً لتمثال الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا.







