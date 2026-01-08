عاجل
سعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع
سعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع
حاكم مصرف لبنان: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له
حاكم مصرف لبنان: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له
4 آب "الحقيقة الضائعة"
لفتة جزائرية رائعة تجاه "لومومبا"

كرة القدم

2026-01-08 | 00:38
لفتة جزائرية رائعة تجاه "لومومبا"

وجّه دعوة إلى المشجع الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينغا

أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم وجّه دعوة إلى المشجع الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينغا، المعروف بلقب "لومومبا"، لزيارة "محاربي الصحراء" في الرباط.
وجاء ذلك عقب خروج منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية من كأس الأمم الأفريقية، اثر مواجهة ثمن النهائي التي انتهت بفوز الجزائر بهدفٍ متأخر في الوقت الإضافي.
وجرى استقبال المشجع في الفندق الذي تُقيم فيه بعثة "محاربي الصحراء" في العاصمة المغربية، بهدف لقاء عدد من لاعبي المنتخب الذين أرادوا شكره وتبادل لحظة تقدير واحترام تعكس الأخوّة الأفريقية. 
وتأتي هذه المبادرة في وقتٍ حظي فيه مبولادينغا باهتمامٍ واسع خلال البطولة المقامة في المغرب، بسبب طريقته اللافتة في التشجيع عبر الوقوف دون حركة في المدرجات محاكاةً لتمثال الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا.



