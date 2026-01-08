كيغان يبدأ رحلة العلاج بعد تشخيص إصابته بالسرطان

أعلنت عائلة كيفن كيغان، ونادي نيوكاسل يونايتد
، أن النجم الإنجليزي السابق لاعباً ومدرباً شُخِّص بإصابته بالسرطان بعد دخوله المستشفى لإجراء فحوصات وتقييمات إضافية على خلفية أعراضٍ مستمرة في منطقة البطن.
وأوضح البيان أن كيغان سيبدأ برنامج العلاج خلال الفترة المقبلة، مع توجيه
الشكر للكادر الطبي الذي يتولى متابعته، وطلب احترام خصوصية العائلة وعدم الخوض في تفاصيل إضافية حالياً.
وفي موقف داعم، نشر ليفربول
رسالة رسمية أعرب فيها عن تضامنه مع لاعبه السابق، مؤكداً أن دعم النادي وجماهيره يرافقونه في هذه المرحلة.
ويُعد كيغان البالغ من العمر 74 عامًا من أبرز الأسماء في تاريخ الكرة الإنجليزية
، وارتبط بمسيرة لافتة لاعباً ثم مدرباً، مع محطات بارزة في إنجلترا
وخارجها، ما جعله أحد الوجوه الأكثر حضوراً في الذاكرة الكروية البريطانية
.