هالك تزوّج إبنة شقيقة زوجته السابق رسمياً

أعلن نجم كرة القدم
البرازيلي جيفانيلدو فييرا دي سوزا، المعروف باسم
هالك (38 عامًا)، زواجه من كاميلا أنجيلو، ابنة أخت زوجته السابقة إيران
أنجيلو، في مراسم كبيرة أقيمت في كاتدرائية
دي أوور ليادي كونسيبساو في مدينة كامبينا غراندي في البرازيل
، بحضور الأهل والأصدقاء.
وقد سبق هذا الاحتفال زواج مدني تم في العام 2020، فيما جاء الزواج الكنسي احتفالًا رسميًا بعلاقتهما التي بدأت بعد انفصاله عن إيران.
العلاقة بين هالك وإيران استمرت 12 عامًا أنجبا خلالها إيان، تياجو، وأليس، قبل انفصالهما في العام 2019، فيما بدأ هالك علاقته مع كاميلا بعد تسعة أشهر تقريبًا من الانفصال، وأنجبا معًا طفلين هما زایا وعائشة، ما جعل زوجته الجديدة أيضًا قريبة بقرابة دم مباشرة لأطفاله من زواجه الأول.
وتباينت ردود الفعل داخل عائلة الزوجة السابقة، حيث عبّرت إحدى شقيقات إيران عن استيائها على مواقع التواصل ووصفته بـ"الخيانة" تجاه الروابط العائلية.
هالك، الذي لا يزال يلعب في البرازيل مع أتلتيكو مينيرو، يعرف بتاريخه الكروي الطويل
في أوروبا
وآسيا، وقد أثار هذا الزواج جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام
وشبكات التواصل، لما يحمله من أبعاد عائلية معقدة تجعل علاقة عائلته ممتزجة بين الزوجات والأبناء والأعمام.