مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي

تحوّلت أجواء الشتاء القاسية في إقليم فريزلاند إلى تضامن

تحوّلت أجواء الشتاء القاسية في إقليم فريزلاند إلى تضامن لافت، بعدما تطوّع مشجعو هيرينفين لإزالة الثلوج عن ملعب التدريب في مجمّع النادي، بهدف ضمان استمرار الحصص التدريبية بشكل طبيعي قبل المقبل في .

فقد شارك قرابة 75 متطوعًا من في تجهيز أرضية التدريب، مستخدمين مجارف ومعدات لإزاحة الثلج، ما أتاح للفريق التدرب دون تأجيل رغم الأحوال الجوية.

وتزامن التحرك الجماهيري مع استعداد هيرينفين لمواجهة قوية أمام ، الأحد ضمن منافسات الدوري ، على ملعب "أبه لينسترا" في هيرينفين،

وبينما يترقّب الفريق اختبارًا صعبًا أمام أحد أبرز منافسي القمة، قدّمت المبادرة نموذجًا عمليًا لعلاقة مختلفة بين النادي وجمهوره، حيث تحولت المساندة من المدرجات إلى عمل ميداني مباشر يضمن جاهزية التحضيرات في توقيت حساس من الموسم.







