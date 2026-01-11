مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي

تحوّلت أجواء الشتاء القاسية في إقليم فريزلاند إلى مشهد
تضامن لافت، بعدما تطوّع مشجعو هيرينفين لإزالة الثلوج عن ملعب التدريب في مجمّع النادي، بهدف ضمان استمرار الحصص التدريبية بشكل طبيعي قبل الاستحقاق
المقبل في الدوري الهولندي
.
فقد شارك قرابة 75 متطوعًا من الأنصار
في تجهيز أرضية التدريب، مستخدمين مجارف ومعدات لإزاحة الثلج، ما أتاح للفريق التدرب دون تأجيل رغم الأحوال الجوية.
وتزامن التحرك الجماهيري مع استعداد هيرينفين لمواجهة قوية أمام فينورد
، اليوم
الأحد ضمن منافسات الدوري الهولندي
، على ملعب "أبه لينسترا" في هيرينفين،
وبينما يترقّب الفريق اختبارًا صعبًا أمام أحد أبرز منافسي القمة، قدّمت المبادرة نموذجًا عمليًا لعلاقة مختلفة بين النادي وجمهوره، حيث تحولت المساندة من المدرجات إلى عمل ميداني مباشر يضمن جاهزية التحضيرات في توقيت حساس من الموسم.