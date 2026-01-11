الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي

مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي
كرة القدم

2026-01-11 | 02:23
مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي

تحوّلت أجواء الشتاء القاسية في إقليم فريزلاند إلى مشهد تضامن

تحوّلت أجواء الشتاء القاسية في إقليم فريزلاند إلى مشهد تضامن لافت، بعدما تطوّع مشجعو هيرينفين لإزالة الثلوج عن ملعب التدريب في مجمّع النادي، بهدف ضمان استمرار الحصص التدريبية بشكل طبيعي قبل الاستحقاق المقبل في الدوري الهولندي.
فقد شارك قرابة 75 متطوعًا من الأنصار في تجهيز أرضية التدريب، مستخدمين مجارف ومعدات لإزاحة الثلج، ما أتاح للفريق التدرب دون تأجيل رغم الأحوال الجوية.
وتزامن التحرك الجماهيري مع استعداد هيرينفين لمواجهة قوية أمام فينورد، اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الهولندي، على ملعب "أبه لينسترا" في هيرينفين،
وبينما يترقّب الفريق اختبارًا صعبًا أمام أحد أبرز منافسي القمة، قدّمت المبادرة نموذجًا عمليًا لعلاقة مختلفة بين النادي وجمهوره، حيث تحولت المساندة من المدرجات إلى عمل ميداني مباشر يضمن جاهزية التحضيرات في توقيت حساس من الموسم.



تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"
السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"
02:24

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"

تصدّر المشجع الكونغولي المشهد الجماهيري في كأس أمم أفريقيا

02:24

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"

تصدّر المشجع الكونغولي المشهد الجماهيري في كأس أمم أفريقيا

السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان
02:22

السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان

تلقّى فريق المدرب بول نيكولز صفعة كبيرة

02:22

السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان

تلقّى فريق المدرب بول نيكولز صفعة كبيرة

في حادثة غريبة .. حكم يمنح بطاقة حمراء لمشجّع
02:21

في حادثة غريبة .. حكم يمنح بطاقة حمراء لمشجّع

لقطة غير مألوفة أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل

02:21

في حادثة غريبة .. حكم يمنح بطاقة حمراء لمشجّع

لقطة غير مألوفة أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"
02:24
السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان
02:22
في حادثة غريبة .. حكم يمنح بطاقة حمراء لمشجّع
02:21
ما هي قضية الأحذية الموحّدة في أكاديمية مانشستر يونايتد؟
02:19

