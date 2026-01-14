رقم مذهل للاعب هاوي في سنّ 46

1000 مشاركة في مسيرته الكروية على مستوى للكبار

بلغ اللاعب الإنجليزي كيفن إليسون، صاحب الـ46 عامًا، حاجز 1000 مشاركة في مسيرته الكروية على مستوى للكبار.

وخاض إليسون مباراته رقم 1000 بقميص ناديه الحالي فوكسهول موتورز ضمن ، الدرجة الأولى (غرب)، في محطة تُعد من أندر الأرقام في كرة القدم .

وأوضح موقع نادي فوكسهول موتورز أن الفريق جهّز مناسبة خاصة للاحتفاء بالإنجاز تزامنًا مع المباراة التي حملت الرقم 1000 في سجل اللاعب، واصفًا المسيرة بأنها “استثنائية” من حيث الاستمرارية والجاهزية البدنية.

ويمتد مشوار إليسون في كرة القدم منذ عام 1996، إذ بدأ اللعب على مستوى الكبار مبكرًا قبل أن يتنقل بين أندية عديدة داخل ، مع تسجيله ظهورًا وحيدًا في بقميص عام 2001 أمام .

ويضع وصول إليسون إلى الرقم 1000 اسمه ضمن قائمة محدودة من اللاعبين الذين حافظوا على حضور تنافسي طويل، في وقت يواصل فيه اللعب رغم بلوغه 46 عامًا.







