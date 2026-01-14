عاجل
رقم مذهل للاعب هاوي في سنّ 46

رقم مذهل للاعب هاوي في سنّ 46
كرة القدم

2026-01-14 | 01:00
رقم مذهل للاعب هاوي في سنّ 46

1000 مشاركة في مسيرته الكروية على مستوى كرة القدم للكبار

بلغ اللاعب الإنجليزي كيفن إليسون، صاحب الـ46 عامًا، حاجز 1000 مشاركة في مسيرته الكروية على مستوى كرة القدم للكبار. 
وخاض إليسون مباراته رقم 1000 بقميص ناديه الحالي فوكسهول موتورز ضمن دوري الشمال الممتاز، الدرجة الأولى (غرب)، في محطة تُعد من أندر الأرقام في كرة القدم الإنجليزية
وأوضح موقع نادي فوكسهول موتورز أن الفريق جهّز مناسبة خاصة للاحتفاء بالإنجاز تزامنًا مع المباراة التي حملت الرقم 1000 في سجل اللاعب، واصفًا المسيرة بأنها “استثنائية” من حيث الاستمرارية والجاهزية البدنية.
ويمتد مشوار إليسون في كرة القدم منذ عام 1996، إذ بدأ اللعب على مستوى الكبار مبكرًا قبل أن يتنقل بين أندية عديدة داخل إنجلترا، مع تسجيله ظهورًا وحيدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ليستر سيتي عام 2001 أمام مانشستر يونايتد
ويضع وصول إليسون إلى الرقم 1000 اسمه ضمن قائمة محدودة من اللاعبين الذين حافظوا على حضور تنافسي طويل، في وقت يواصل فيه اللعب رغم بلوغه 46 عامًا.



