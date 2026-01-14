مزحة ميسي تُحرّك أسهم كوكا كولا

كشف اللاعب عن تفضيله شرب “النبيذ مع سبرايت”

أثار مقطع من مقابلة حديثة مع تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل بعدما كشف اللاعب عن تفضيله شرب “النبيذ مع سبرايت”، في إجابة عفوية خلال ظهوره في برنامج على أرجنتينية.

وبعد انتشار المقطع، تداولت مواقع وحسابات عديدة رواية تقول إن التصريح انعكس على شركة كوكاكولا المالكة لعلامة سبرايت، عبر صعود سهمها بنحو 4.5% خلال 3 إلى 4 أيام، وهو ما قُدّر بأنه أضاف قرابة 12.9 مليار إلى القيمة السوقية للشركة.

وجاء هذا الارتفاع المزعوم ضمن سلسلة في الفترة نفسها، إذ سجّل سهم الشركة مكاسب متتالية بين 9 و13 الثاني - يناير، مع تغيّر لا يمكن الجزم بأنه مرتبط بسبب واحد حصريًا، نظرًا لتأثير السوق والنتائج المالية وتوجهات المستثمرين على أي سهم كبير.

وعليه، يبقى ربط الصعود بتصريح نجم تحديدًا في إطار "الادعاء المتداول"، بينما تؤكد البيانات أن السهم كان بالفعل في موجة ارتفاع خلال تلك الأيام.





