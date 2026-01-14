مزحة ميسي تُحرّك أسهم كوكا كولا

أثار مقطع من مقابلة حديثة مع ليونيل ميسي
تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل بعدما كشف اللاعب عن تفضيله شرب “النبيذ مع سبرايت”، في إجابة عفوية خلال ظهوره في برنامج على قناة
أرجنتينية.
وبعد انتشار المقطع، تداولت مواقع وحسابات عديدة رواية تقول إن التصريح انعكس على شركة كوكاكولا المالكة لعلامة سبرايت، عبر صعود سهمها بنحو 4.5% خلال 3 إلى 4 أيام، وهو ما قُدّر بأنه أضاف قرابة 12.9 مليار دولار
إلى القيمة السوقية للشركة.
وجاء هذا الارتفاع المزعوم ضمن سلسلة في الفترة نفسها، إذ سجّل سهم الشركة مكاسب متتالية بين 9 و13 كانون
الثاني - يناير، مع تغيّر يومي
لا يمكن الجزم بأنه مرتبط بسبب واحد حصريًا، نظرًا لتأثير أخبار
السوق والنتائج المالية وتوجهات المستثمرين على أي سهم كبير.
وعليه، يبقى ربط الصعود بتصريح نجم إنتر ميامي
تحديدًا في إطار "الادعاء المتداول"، بينما تؤكد البيانات أن السهم كان بالفعل في موجة ارتفاع خلال تلك الأيام.