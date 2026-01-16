الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - بعيداً عن الأضواء … فيران يتقدّم الجميع في برشلونة

فيديو - بعيداً عن الأضواء … فيران يتقدّم الجميع في برشلونة
كرة القدم

2026-01-16 | 02:48
فيديو - بعيداً عن الأضواء … فيران يتقدّم الجميع في برشلونة

يقدّم فيران توريس نفسه كحلٍّ هجوميٍّ أوّل في برشلونة

يقدّم فيران توريس نفسه كحلٍّ هجوميٍّ أوّل في برشلونة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفًا في جميع البطولات الرسمية، في وقتٍ بقي فيه حضوره أقلّ صخبًا في العناوين مقارنةً بنجوم الصف الأوّل، وتعرّض لانتقادات متكرّرة كلّما تراجع تأثيره في مباراة ما، أكثر ممّا نال من الإشادة حين يحسمها.
حصيلة توريس جاءت موزّعة بين 11 هدفًا في الدوري الإسباني، وهدفين في دوري أبطال أوروبا، وهدف في كأس السوبر الإسباني، إلى جانب هدفه الأخير في كأس الملك أمام راسينغ سانتاندير، حين فكّ الاشتباك وفتح طريق التأهّل في مباراة صعبة انتهت بهدفين نظيفين للنادي الكتالوني بعد أن ضاعف لامين يامال النتيجة في الدقيقة الأخيرة.
وبعيدًا عن لغة الأرقام، هناك مباريات لعب فيها المهاجم الإسباني دور "الحاسم" بالفعل، حيث افتتح التسجيل مبكراً أمام خيتافي في الفوز (٣-٠)، وبصم على الهدف الأوّل في مرمى أتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر ضمن خماسيةٍ نظيفة، بينما سجّل هاتريك حاسمًا قاد به برشلونة لعبور فخ ريال بيتيس بنتيجة (٥-٣) في ليلةٍ أثبتت قدرته على تحويل الفرص إلى نقاط.



مقالات ذات صلة

دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء
2025-12-13

دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء

ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها وابنها فهد يخطف الأضواء منها
2025-12-07

ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها وابنها فهد يخطف الأضواء منها

فيديو - عامل تجهيزات يبكي حلم المونديال ويخطف الأضواء
2025-11-16

فيديو - عامل تجهيزات يبكي حلم المونديال ويخطف الأضواء

فيديو - جرو يخطفُ الأضواء في الملعب
2025-10-23

فيديو - جرو يخطفُ الأضواء في الملعب

فيديو - بعيداً عن الأضواء … فيران يتقدّم الجميع في برشلونة

رياضة

كرة القدم

فيران توريس

برشلونة

اقرأ ايضا في كرة القدم

حملة مساندة لبورخا إيغليسياس في ملاعب اسبانيا
02:55

حملة مساندة لبورخا إيغليسياس في ملاعب اسبانيا

تعرّض مهاجم سيلتا فيغو بورخا إيغليسياس لإهانات ذات طابع رُهابي

02:55

حملة مساندة لبورخا إيغليسياس في ملاعب اسبانيا

تعرّض مهاجم سيلتا فيغو بورخا إيغليسياس لإهانات ذات طابع رُهابي

لا لأوروبا بلا عقود: الأرجنتين تُشدّد على ناشئيها
02:54

لا لأوروبا بلا عقود: الأرجنتين تُشدّد على ناشئيها

قرّر الاتحاد الأرجنتيني تقييد الاستدعاءات إلى منتخبات الفئات السنّيّة

02:54

لا لأوروبا بلا عقود: الأرجنتين تُشدّد على ناشئيها

قرّر الاتحاد الأرجنتيني تقييد الاستدعاءات إلى منتخبات الفئات السنّيّة

وداع "الملعب العائم"
02:54

وداع "الملعب العائم"

هُدمت منشأة " The Float" الشهيرة على واجهة "مارينا باي" في سنغافورة

02:54

وداع "الملعب العائم"

هُدمت منشأة " The Float" الشهيرة على واجهة "مارينا باي" في سنغافورة

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

