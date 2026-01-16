فيديو - بعيداً عن الأضواء … فيران يتقدّم الجميع في برشلونة

Ferran Torres with a huge goal for Barcelona in the Copa del Rey 😱



What a ball from Fermin Lopez! pic.twitter.com/eGS9EOrOO9 — ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2026

يقدّم فيران توريس نفسه كحلٍّ هجوميٍّ أوّل في هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفًا في جميع البطولات الرسمية، في وقتٍ بقي فيه حضوره أقلّ صخبًا في العناوين مقارنةً بنجوم الصف الأوّل، وتعرّض لانتقادات متكرّرة كلّما تراجع تأثيره في مباراة ما، أكثر ممّا نال من الإشادة حين يحسمها.حصيلة توريس جاءت موزّعة بين 11 هدفًا في ، وهدفين في ، وهدف في كأس السوبر الإسباني، إلى جانب هدفه الأخير في كأس الملك أمام راسينغ سانتاندير، حين فكّ الاشتباك وفتح طريق التأهّل في مباراة صعبة انتهت بهدفين نظيفين للنادي الكتالوني بعد أن ضاعف النتيجة في الدقيقة .وبعيدًا عن لغة الأرقام، هناك مباريات لعب فيها المهاجم الإسباني دور "الحاسم" بالفعل، حيث افتتح التسجيل مبكراً أمام خيتافي في الفوز (٣-٠)، وبصم على الهدف الأوّل في مرمى أتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر ضمن خماسيةٍ نظيفة، بينما سجّل هاتريك حاسمًا قاد به برشلونة لعبور فخ بيتيس بنتيجة (٥-٣) في ليلةٍ أثبتت قدرته على تحويل الفرص إلى نقاط.