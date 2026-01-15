ما هي حقيقة زواج فونسيكا وفينيسيوس جونيور؟

العلاقة لا زالت حديثة ولا توجد أي خطوات رسمية

نفت المؤثرة ومقدمة البرامج البرازيلية فيرجينيا فونسيكا شائعات تحدثت عن اقتراب زواجها من نجم والمنتخب البرازيلي فينيسيوس ، مؤكّدة أنّ العلاقة لا زالت حديثة ولا توجد أي خطوات رسمية باتجاه إقامة حفل زفاف في الوقت الراهن، وفق ما أورده موقع غول.

وجاء ردّ فونسيكا خلال مقابلة سبقت ظهورها المرتقب ضمن فعاليات مرتبطة بـكرنفال ريو، بعدما تداولت وسائل إعلام برازيلية معلومات عن زواج قريب إلّا أنّها شدّدت على أنّ الحديث عن الزواج غير دقيق، موضحة أن ما يجمعها بفينيسيوس لا يتجاوز علاقة بدأت مؤخرًا، وأن الإشاعات تضخّم الأمور قبل أوانها.

تجدر الإشارة إلى أنّ يرتبط منذ نحو 3 أشهر تقريبًا، مع تذكير بأن فينيسيوس كان قد قدّم اعتذارًا علنيًا في تشرين الأول - أكتوبر الماضي بعد أزمة مرتبطة برسائل وُصفت بأنها مغازلة مع أخريات، ما وضع العلاقة تحت ضغط مبكر قبل أن تعود للواجهة مجددًا عبر الشائعات .







