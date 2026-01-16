فضيحة سخرية تُحرج ريال مدريد

وجّه رسالة تهكمية إلى عقب خروجه من

أثار منشور ساخر من حساب يحمل اسم "سان مارينو فوتبول" على منصة "إكس" موجة تفاعل في الأوساط الكروية، بعدما وجّه رسالة تهكمية إلى عقب خروجه المفاجئ من أمام فريق من الدرجة الثانية.

الحساب كتب، بصياغة ساخرة، أنه لاحظ إقصاء على يد فريق من الدرجة الثانية وأن مستواه بات مشابهًا، قبل أن يعرض خوض مباراة ودّية متى ما كان جاهزًا"، منهياً بعبارة "تحية - عناق".

ويأتي هذا المنشور بعد خسارة ريال مدريد (٢-٣) أمام ألباسيتي في دور الـ16 من ، في مباراة أُقيمت مساء يوم الأربعاء وانتهت بخروج الفريق المدريدي من البطولة.

وبينما تداول كثيرون أن المنشور صادر عن اتحاد "سان مارينو" ، أشارت تقارير إلى أن @SanMarinoTeam يُقدَّم على نطاق واسع كحساب بساخر يستخدم اسم المنتخب لإنتاج محتوى تهكمي يستهدف أندية ومنتخبات مختلفة، وليس بيانًا رسميًا صادرًا عن الجهات الكروية في سان مارينو.







