الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فضيحة سخرية تُحرج ريال مدريد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فضيحة سخرية تُحرج ريال مدريد
A-
A+

كرة القدم

2026-01-16 | 02:50
فضيحة سخرية تُحرج ريال مدريد

وجّه رسالة تهكمية إلى ريال مدريد عقب خروجه من كأس ملك إسبانيا

أثار منشور ساخر من حساب يحمل اسم "سان مارينو فوتبول" على منصة "إكس" موجة تفاعل واسعة في الأوساط الكروية، بعدما وجّه رسالة تهكمية إلى ريال مدريد عقب خروجه المفاجئ من كأس ملك إسبانيا أمام فريق من الدرجة الثانية. 
الحساب كتب، بصياغة ساخرة، أنه لاحظ إقصاء ريال مدريد على يد فريق من الدرجة الثانية وأن مستواه بات مشابهًا، قبل أن يعرض خوض مباراة ودّية متى ما كان جاهزًا"، منهياً الرسالة بعبارة "تحية - عناق".
ويأتي هذا المنشور بعد خسارة ريال مدريد (٢-٣) أمام ألباسيتي في دور الـ16 من كأس الملك، في مباراة أُقيمت مساء يوم الأربعاء وانتهت بخروج الفريق المدريدي من البطولة. 
وبينما تداول كثيرون أن المنشور صادر عن اتحاد "سان مارينو" لكرة القدم، أشارت تقارير إلى أن @SanMarinoTeam يُقدَّم على نطاق واسع كحساب بساخر يستخدم اسم المنتخب لإنتاج محتوى تهكمي يستهدف أندية ومنتخبات مختلفة، وليس بيانًا رسميًا صادرًا عن الجهات الكروية في سان مارينو.



مقالات ذات صلة

فيديو - فضيحة صفعة تُحرج فافرو
2026-01-07

فيديو - فضيحة صفعة تُحرج فافرو

فيديو - ليلة وداع ريال مدريد في كأس الملك
2026-01-15

فيديو - ليلة وداع ريال مدريد في كأس الملك

موعد الظهور الأوّل لألفارو أربيلوا مع ريال مدريد
2026-01-12

موعد الظهور الأوّل لألفارو أربيلوا مع ريال مدريد

ريال مدريد يراجع نفسه: الأداء دون المطلوب رغم بلوغ النهائي
2026-01-11

ريال مدريد يراجع نفسه: الأداء دون المطلوب رغم بلوغ النهائي

فضيحة سخرية تُحرج ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

سان مارينو

ريال مدريد

كأس ملك إسبانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
برشلونة يتصدّر خريجي الأكاديميات
فيديو - بعيداً عن الأضواء … فيران يتقدّم الجميع في برشلونة

اقرأ ايضا في كرة القدم

حملة مساندة لبورخا إيغليسياس في ملاعب اسبانيا
02:55

حملة مساندة لبورخا إيغليسياس في ملاعب اسبانيا

تعرّض مهاجم سيلتا فيغو بورخا إيغليسياس لإهانات ذات طابع رُهابي

02:55

حملة مساندة لبورخا إيغليسياس في ملاعب اسبانيا

تعرّض مهاجم سيلتا فيغو بورخا إيغليسياس لإهانات ذات طابع رُهابي

لا لأوروبا بلا عقود: الأرجنتين تُشدّد على ناشئيها
02:54

لا لأوروبا بلا عقود: الأرجنتين تُشدّد على ناشئيها

قرّر الاتحاد الأرجنتيني تقييد الاستدعاءات إلى منتخبات الفئات السنّيّة

02:54

لا لأوروبا بلا عقود: الأرجنتين تُشدّد على ناشئيها

قرّر الاتحاد الأرجنتيني تقييد الاستدعاءات إلى منتخبات الفئات السنّيّة

وداع "الملعب العائم"
02:54

وداع "الملعب العائم"

هُدمت منشأة " The Float" الشهيرة على واجهة "مارينا باي" في سنغافورة

02:54

وداع "الملعب العائم"

هُدمت منشأة " The Float" الشهيرة على واجهة "مارينا باي" في سنغافورة

اخترنا لك
حملة مساندة لبورخا إيغليسياس في ملاعب اسبانيا
02:55
لا لأوروبا بلا عقود: الأرجنتين تُشدّد على ناشئيها
02:54
وداع "الملعب العائم"
02:54
برشلونة يتصدّر خريجي الأكاديميات
02:53

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026