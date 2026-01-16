فضيحة سخرية تُحرج ريال مدريد

أثار منشور ساخر من حساب يحمل اسم "سان مارينو فوتبول" على منصة "إكس" موجة تفاعل واسعة
في الأوساط الكروية، بعدما وجّه رسالة تهكمية إلى ريال مدريد
عقب خروجه المفاجئ من كأس ملك إسبانيا
أمام فريق من الدرجة الثانية.
الحساب كتب، بصياغة ساخرة، أنه لاحظ إقصاء ريال مدريد
على يد فريق من الدرجة الثانية وأن مستواه بات مشابهًا، قبل أن يعرض خوض مباراة ودّية متى ما كان جاهزًا"، منهياً الرسالة
بعبارة "تحية - عناق".
ويأتي هذا المنشور بعد خسارة ريال مدريد (٢-٣) أمام ألباسيتي في دور الـ16 من كأس الملك
، في مباراة أُقيمت مساء يوم الأربعاء وانتهت بخروج الفريق المدريدي من البطولة.
وبينما تداول كثيرون أن المنشور صادر عن اتحاد "سان مارينو" لكرة القدم
، أشارت تقارير إلى أن @SanMarinoTeam يُقدَّم على نطاق واسع كحساب بساخر يستخدم اسم المنتخب لإنتاج محتوى تهكمي يستهدف أندية ومنتخبات مختلفة، وليس بيانًا رسميًا صادرًا عن الجهات الكروية في سان مارينو.