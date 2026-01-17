الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - إعلان أديداس يُثير جدلًا في برشلونة

فيديو - إعلان أديداس يُثير جدلًا في برشلونة
كرة القدم

2026-01-17 | 01:52
فيديو - إعلان أديداس يُثير جدلًا في برشلونة

أثار إعلان حديث لشركة أديداس جدلًا على منصّات التواصل

أثار إعلان حديث لشركة أديداس جدلًا على منصّات التواصل بسبب لقطة ظهر فيها الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى جانب بول بوغبا ضمن حملة ترويجية لأحذية F50 وPredator، وهي حملة تسويقية تتمحور حول "الاختيار" بين أسلوبَي اللعب: السرعة والفوضى مقابل السيطرة والتحكم.
ووفق تقارير فرنسية تابعت الإعلان، تضمّن المقطع تلميحًا بصريًا اعتبره متابعون "استفزازًا" لبرشلونة، إذ أعاد ديمبيلي تمثيل لقطة جلوسه مبتسمًا على مقاعد البدلاء، في مشهد ارتبط سابقًا بتداول واسع على الإنترنت عقب فوز باريس سان جيرمان على برشلونة في دوري أبطال أوروبا ربيع 2024.
من جهتها، نشرت منصة adidas Football ترويجًا للحملة بصيغة "هل اتخذت قرارك؟"، فيما ركّزت التغطيات على أنّ الإعلان يستخدم إشارات ثقافة الإنترنت واللقطات المتداولة لإضفاء طابع قصصي على صراع العلامة بين سلسلتَي الأحذية.
ولم يصدر عن برشلونة أو أديداس تعليق رسمي يخص اللقطة تحديدًا، لكن التفاعل الرقمي انقسم بين من رأى الأمر جزءًا طبيعيًا من لغة الإعلانات الحديثة، ومن اعتبره "مناكفة" غير موفّقة تجاه ناديٍ ارتبط تاريخيًا بعلاقة رعاية مع الشركة.



