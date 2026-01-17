فيديو - إعلان أديداس يُثير جدلًا في برشلونة

Adidas' marketing team have hit this advert out of the park. 👏👏



🇫🇷 Dembele vs. Pogba

🥶 F50s vs. Predators



أثار إعلان حديث لشركة أديداس جدلًا على منصّات التواصل بسبب لقطة ظهر فيها الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى جانب بول بوغبا ضمن حملة ترويجية لأحذية F50 وPredator، وهي حملة تسويقية تتمحور حول " " بين أسلوبَي اللعب: والفوضى مقابل السيطرة والتحكم.ووفق تقارير فرنسية تابعت الإعلان، تضمّن المقطع تلميحًا بصريًا اعتبره متابعون "استفزازًا" لبرشلونة، إذ أعاد ديمبيلي تمثيل لقطة جلوسه مبتسمًا على مقاعد البدلاء، في ارتبط سابقًا بتداول واسع على الإنترنت عقب فوز على في ربيع 2024.من جهتها، نشرت منصة adidas Football ترويجًا للحملة بصيغة "هل اتخذت قرارك؟"، فيما ركّزت التغطيات على أنّ الإعلان يستخدم إشارات ثقافة الإنترنت واللقطات المتداولة لإضفاء طابع قصصي على صراع العلامة بين سلسلتَي الأحذية.ولم يصدر عن برشلونة أو أديداس تعليق رسمي يخص اللقطة تحديدًا، لكن التفاعل الرقمي انقسم بين من رأى الأمر جزءًا طبيعيًا من لغة الإعلانات الحديثة، ومن اعتبره "مناكفة" غير موفّقة تجاه ناديٍ ارتبط تاريخيًا بعلاقة رعاية مع الشركة.