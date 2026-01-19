عاجل
الوكالة الوطنية: الغارات الاسرائيلية مستمرة على خراج بلدة السريرة والمحمودية واطراف بصليا
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلال الأشهر الماضية أنشطة عسكرية غير معتادة لحزب الله في المواقع المستهدفة
تطبيقات الجديد
بالفيديو - اعتقال لاعب بعد خطأ مثير للجدل

كرة القدم

2026-01-19 | 00:35
بالفيديو - اعتقال لاعب بعد خطأ مثير للجدل

اعتقلت الشرطة في شمال ويلز لاعبًا يبلغ 35 عامًا

اعتقلت الشرطة في شمال ويلز لاعبًا يبلغ 35 عامًا على خلفية حادثة شهدتها مباراة كرة القدم محلية، بعدما أعلن نادي تريادور باي إيقاف لاعبه توم تايلور مدى الحياة عقب انتشار مقطع فيديو على الإنترنت أثار موجة غضب ودعوات واسعة لاتخاذ اجراءات.
وبحسب ما أوردته التقارير، وقع الحادث خلال مواجهة تريادور باي أمام سي بي دي بورثمادوغ في نهاية الأسبوع، عندما ظهر اللاعب في المقطع وهو يوجه ضربة بالمرفق لأحد اللاعبين، ما دفع الجماهير إلى انتقاد الواقعة والمطالبة بعقوبات رادعة. 
وأكدت شرطة شمال ويلز في بيان أنّها على علم بالفيديو المتداول، وأنّها أجرت تحريات لتحديد ملابسات ما حدث، مشيرة إلى توقيف رجل يبلغ 35 عامًا للاشتباه في الاعتداء، وأنه لا يزال رهن الاحتجاز.
من جهته، أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم أنّ مباريات المستوى الثالث تقع ضمن اختصاصه، وأنّه على اطلاع بالحادث وسيقوم بمراجعته.
فنياً، فاز بورثمادوغ على تريادور باي، في دوري لوك ستوك أردال نورث ويست ضمن الدرجة الثالثة، بنتيجة (3-2).


مقالات ذات صلة

تعديل دستوري.. مثير للجدل
2025-11-13

تعديل دستوري.. مثير للجدل

مباراة مثيرة للجدل: ريال سوسييداد يوقف سلسلة برشلونة
00:33

مباراة مثيرة للجدل: ريال سوسييداد يوقف سلسلة برشلونة

ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
2025-12-18
Play

ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!

رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق مفاجئ بعد طلاق عمرو اديب
2025-12-25

رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق مفاجئ بعد طلاق عمرو اديب

رياضة

كرة القدم

تريادور باي

توم تايلور

اقرأ ايضا في كرة القدم

ميسي يبحث في إنتر ميامي عن دوريّه الخاصّ
00:58

ميسي يبحث في إنتر ميامي عن دوريّه الخاصّ

طرح لاعب منتخب البرازيل السابق قراءة مثيرة لتحركات إنتر ميامي

00:58

ميسي يبحث في إنتر ميامي عن دوريّه الخاصّ

طرح لاعب منتخب البرازيل السابق قراءة مثيرة لتحركات إنتر ميامي

00:36

بالفيديو - ابن فان بيرسي يخطف الأضواء بهدف خرافي

خطف نجل النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي الأضواء

00:36

خطف نجل النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي الأضواء

00:34

ساديو ماني الفائز الأكبر في كأس الأمم الإفريقية

أضاف ماني لقبًا جديدًا إلى سجله على مستوى الأندية والمنتخب

00:34

أضاف ماني لقبًا جديدًا إلى سجله على مستوى الأندية والمنتخب

00:58
00:36
00:34
00:33

