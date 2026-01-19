بالفيديو - اعتقال لاعب بعد خطأ مثير للجدل

اعتقلت الشرطة في شمال ويلز
لاعبًا يبلغ 35 عامًا على خلفية حادثة شهدتها مباراة كرة القدم
محلية، بعدما أعلن نادي
تريادور باي إيقاف لاعبه توم تايلور مدى الحياة
عقب انتشار مقطع فيديو على الإنترنت أثار موجة غضب ودعوات واسعة
لاتخاذ اجراءات.
وبحسب ما أوردته التقارير، وقع الحادث خلال مواجهة تريادور باي أمام سي بي دي بورثمادوغ في نهاية الأسبوع، عندما ظهر اللاعب في المقطع وهو يوجه ضربة بالمرفق لأحد اللاعبين، ما دفع الجماهير إلى انتقاد الواقعة والمطالبة بعقوبات رادعة.
وأكدت شرطة شمال ويلز في بيان أنّها على علم بالفيديو المتداول، وأنّها أجرت تحريات لتحديد ملابسات ما حدث، مشيرة إلى توقيف رجل يبلغ 35 عامًا للاشتباه في الاعتداء، وأنه لا يزال رهن الاحتجاز.
من جهته
، أعلن الاتحاد
الويلزي لكرة القدم
أنّ مباريات المستوى الثالث تقع ضمن اختصاصه، وأنّه على اطلاع بالحادث وسيقوم بمراجعته.
فنياً، فاز بورثمادوغ على تريادور باي، في دوري
لوك ستوك أردال نورث ويست
ضمن الدرجة الثالثة، بنتيجة (3-2).