بالفيديو - اعتقال لاعب بعد خطأ مثير للجدل

Trearddur Bay Football Club have terminated their contract with a player following an ‘on field incident’ during their game with Porthmadog FC - @NWPolice have arrested the 35 year old man on suspicion of assault & he remains in police custody whilst their enquiries are ongoing! pic.twitter.com/zTdHtSLbmu — Aaran Lennox (@aaranlennox) January 18, 2026

اعتقلت الشرطة في شمال لاعبًا يبلغ 35 عامًا على خلفية حادثة شهدتها مباراة محلية، بعدما تريادور باي إيقاف لاعبه توم تايلور عقب انتشار مقطع فيديو على الإنترنت أثار موجة غضب ودعوات لاتخاذ اجراءات.وبحسب ما أوردته التقارير، وقع الحادث خلال مواجهة تريادور باي أمام سي بي دي بورثمادوغ في نهاية الأسبوع، عندما ظهر اللاعب في المقطع وهو يوجه ضربة بالمرفق لأحد اللاعبين، ما دفع الجماهير إلى انتقاد الواقعة والمطالبة بعقوبات رادعة.وأكدت شرطة شمال ويلز في بيان أنّها على علم بالفيديو المتداول، وأنّها أجرت تحريات لتحديد ملابسات ما حدث، مشيرة إلى توقيف رجل يبلغ 35 عامًا للاشتباه في الاعتداء، وأنه لا يزال رهن الاحتجاز.، أعلن الويلزي أنّ مباريات المستوى الثالث تقع ضمن اختصاصه، وأنّه على اطلاع بالحادث وسيقوم بمراجعته.فنياً، فاز بورثمادوغ على تريادور باي، في لوك ستوك أردال نورث ضمن الدرجة الثالثة، بنتيجة (3-2).