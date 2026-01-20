الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
قرعة كأس ملك إسبانيا تعيد ذكرى هدف ميسي الأول

قرعة كأس ملك إسبانيا تعيد ذكرى هدف ميسي الأول
كرة القدم

2026-01-20 | 00:47
قرعة كأس ملك إسبانيا تعيد ذكرى هدف ميسي الأول

أوقعت قرعة كأس ملك إسبانيا برشلونة في مواجهة ألباسيتي

أوقعت قرعة كأس ملك إسبانيا برشلونة في ربع النهائي في مواجهة ألباسيتي، الذي أقصى ريال مدريد، في مباراة تُقام خارج أرض الفريق الكتالوني، على ملعب كارلوس بيلمونتي يوم 3 شباط - فبراير 2026.
وتحمل هذه المواجهة بعدًا تاريخيًا خاصًا لبرشلونة، إذ تعيد إلى الواجهة آخر مباراة رسمية جمعت الفريقين، والتي جرت يوم 1 أيار - مايو 2005. 
في تلك الليلة على ملعب كامب نو، سجّل ليونيل ميسي هدفه الرسمي الأول بقميص برشلونة، في محطة كانت بداية لمسيرة تحولت لاحقًا إلى واحدة من الأكثر تأثيرًا في تاريخ كرة القدم
وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة إلى أن هدف ميسي الأول جاء أمام ألباسيتي، عندما كان بعمر 17 عامًا و10 أشهر، في مباراة بقيت راسخة في ذاكرة جماهير النادي.
وبحسب نتائج القرعة، اكتملت صورة ربع النهائي إلى جانب مواجهة برشلونة وألباسيتي، بمواجهات ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسييداد، وفالنسيا ضد أتلتيك بلباو، وريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد، على أن تُحسم البطاقات بنظام المباراة الواحدة في طريق الوصول إلى نصف النهائي.



