إيفرتون يحتفي بنجومه السنغاليين بطريقة رائعة

أحرز منتخب السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية
2025 بعد فوزه على المغرب
(1-0) في النهائي الذي أُقيم في الرباط
، بهدفٍ حاسمٍ في الوقت الإضافي وسط أجواء مثيرة للجدل والتوتر داخل الملعب.
وعقب التتويج، تداولت منصات التواصل صورًا ومقاطع تُظهر أن ملعب إيفرتون
الجديد "هيل ديكنسون ستاديوم" أضيء بألوان العلم السنغالي
(الأخضر والأصفر والأحمر) في لفتة تهنئة.
وجرى ربط ذلك بنجمي الفريق السنغاليين إدريسا غانا غيّيه وإليمان ندياي اللذين شاركا مع "أسود
التيرانغا" خلال البطولة.
وتُعد الخطوة، رسالة تقدير لنجوم النادي على إنجازهم القاري، وتعبيرًا عن دعم الجماهير للاعبين العائدين من المشاركات الدولية، في وقت يواصل فيه إيفرتون الاعتماد على عناصره الأساسية في منافسات الموسم.