إيفرتون يحتفي بنجومه السنغاليين بطريقة رائعة

ملعب الجديد أضيء بألوان

أحرز منتخب السنغال لقب 2025 بعد فوزه على (1-0) في النهائي الذي أُقيم في ، بهدفٍ حاسمٍ في الوقت الإضافي وسط أجواء مثيرة للجدل والتوتر داخل الملعب.

وعقب التتويج، تداولت منصات التواصل صورًا ومقاطع تُظهر أن ملعب الجديد "هيل ديكنسون ستاديوم" أضيء بألوان (الأخضر والأصفر والأحمر) في لفتة تهنئة.

وجرى ربط ذلك بنجمي الفريق السنغاليين إدريسا غانا غيّيه وإليمان ندياي اللذين شاركا مع " التيرانغا" خلال البطولة.

وتُعد الخطوة، رسالة تقدير لنجوم النادي على إنجازهم القاري، وتعبيرًا عن دعم الجماهير للاعبين العائدين من المشاركات الدولية، في وقت يواصل فيه إيفرتون الاعتماد على عناصره الأساسية في منافسات الموسم.







