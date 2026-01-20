الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

اقتحام سيارة أودوجي يتركه مصدوما

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اقتحام سيارة أودوجي يتركه مصدوما
A-
A+

كرة القدم

2026-01-20 | 00:50
اقتحام سيارة أودوجي يتركه مصدوما

أثناء وجوده في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرّض نجم توتنهام، المدافع الإيطالي ديستيني أودوجي، لواقعة سرقة بعد اقتحام سيارته من طراز رنج روفر تُقدَّر قيمتها بنحو 150,000 جنيه إسترليني، وذلك أثناء وجوده في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الفريق في لندن.
وبحسب ما نُقل، عاد أودوجي إلى سيارته عقب بقائه على مقاعد البدلاء من دون مشاركة في خسارة توتنهام على أرضه أمام وست هام يونايتد (1-2) يوم السبت، ليجد الزجاج الخلفي مهشمًا، مع تناثر شظايا الزجاج داخل المركبة، ولم يتبقَّ في صندوق السيارة سوى علاقة ملابس وعبوة ماء، فيما سُرقت المقتنيات الأخرى.
وتأتي الحادثة بعد نحو 4 أشهر من واقعة مقلقة أخرى للاعب البالغ 23 عامًا، إذ تعرّض لتهديد بسلاح ناري من قبل وكيل لاعبين.
وعلّق أودوجي على حادثة اقتحام السيارة بمنشور مقتضب على مواقع التواصل قال فيه "نعم، تصبحون على خير"، فيما عبّر عدد من جماهير توتنهام عن تضامنهم وغضبهم من تكرار مثل هذه الوقائع.



مقالات ذات صلة

رئيس الهلال مصدوم لرفض ميسي عرضاً بـ1.4 بليون يورو
2025-11-03

رئيس الهلال مصدوم لرفض ميسي عرضاً بـ1.4 بليون يورو

إيرانيون اخترقوا سيارة عالم نووي إسرائيلي.. وتركوا له هدية! (صورة)
2025-11-30

إيرانيون اخترقوا سيارة عالم نووي إسرائيلي.. وتركوا له هدية! (صورة)

"حاول اقتحام منزل نائب ترامب".. ماذا حصل؟
2026-01-05

"حاول اقتحام منزل نائب ترامب".. ماذا حصل؟

مكس ينهار باكيا بعد اقتحام والدته الهواء .. ماذا حصل داخل استديو المؤثر الحقيقي؟
2025-11-14

مكس ينهار باكيا بعد اقتحام والدته الهواء .. ماذا حصل داخل استديو المؤثر الحقيقي؟

اقتحام سيارة أودوجي يتركه مصدوما

رياضة

كرة القدم

توتنهام

ديستيني أودوجي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي
إيفرتون يحتفي بنجومه السنغاليين بطريقة رائعة

اقرأ ايضا في كرة القدم

ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة
00:55

ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة

سجّل ميلان محطة رقمية لافتة في الدوري الإيطالي

00:55

ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة

سجّل ميلان محطة رقمية لافتة في الدوري الإيطالي

ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال
00:54

ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال

إحصائية لافتة عن علاقة ريال مدريد بما يُعرف بـ"سنوات كأس العالم"

00:54

ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال

إحصائية لافتة عن علاقة ريال مدريد بما يُعرف بـ"سنوات كأس العالم"

ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه
00:53

ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه

دعم النجم الكبير ساديو ماني لبلدته بامبالي

00:53

ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه

دعم النجم الكبير ساديو ماني لبلدته بامبالي

اخترنا لك
ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة
00:55
ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال
00:54
ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه
00:53
نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي
00:52

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026