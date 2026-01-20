اقتحام سيارة أودوجي يتركه مصدوما

أثناء وجوده في مباراة بالدوري الإنجليزي

تعرّض نجم ، المدافع ديستيني أودوجي، لواقعة سرقة بعد اقتحام سيارته من طراز رنج روفر تُقدَّر قيمتها بنحو 150,000 جنيه إسترليني، وذلك أثناء وجوده في مباراة بالدوري الإنجليزي على في .

وبحسب ما نُقل، عاد أودوجي إلى سيارته عقب بقائه على مقاعد البدلاء من دون مشاركة في خسارة توتنهام على أرضه أمام وست هام (1-2) يوم السبت، ليجد الزجاج الخلفي مهشمًا، مع تناثر شظايا الزجاج داخل المركبة، ولم يتبقَّ في صندوق السيارة سوى علاقة ملابس وعبوة ماء، فيما سُرقت المقتنيات الأخرى.

وتأتي الحادثة بعد نحو 4 أشهر من واقعة مقلقة أخرى للاعب البالغ 23 عامًا، إذ تعرّض لتهديد بسلاح ناري من قبل وكيل لاعبين.

وعلّق أودوجي على حادثة اقتحام السيارة بمنشور مقتضب على مواقع التواصل قال فيه "نعم، تصبحون على خير"، فيما عبّر عدد من جماهير توتنهام عن تضامنهم وغضبهم من تكرار مثل هذه الوقائع.







