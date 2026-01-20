نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي

يوجد في إيطاليا
فريق كرة قدم هواة يحمل اسم (Aston Birra FC)، وهو اسم يعني بالإيطالية "بيرة
"، ويظهر ضمن مسابقات الهواة في جنوى
– ليغوريا، ما يؤكد ارتباطه بمنطقة جنوى.
وبحسب صفحة معلومات الفريق على موقع محلي لتغطية مسابقات الهواة في جنوى، يعتمد النادي ألوانًا قريبة من العنابي
والأزرق (Granata/Azzurra)، ويلعب مبارياته البيتية على ملعب (Coronata Rosso).
أما “القصة الطريفة” التي جعلته ينتشر على السوشيال ميديا
، فهي أن الشعار
المتداول للفريق يُظهر أسدًا يحمل كأس بيرة، في محاكاة واضحة لروح شعار أستون فيلا
الإنجليزي مع لمسة "حانات" محلية.