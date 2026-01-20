نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي

يعتمد النادي ألوانًا قريبة من والأزرق

يوجد في فريق كرة قدم هواة يحمل اسم (Aston Birra FC)، وهو اسم يعني بالإيطالية " "، ويظهر ضمن مسابقات الهواة في – ليغوريا، ما يؤكد ارتباطه بمنطقة جنوى.

وبحسب صفحة معلومات الفريق على موقع محلي لتغطية مسابقات الهواة في جنوى، يعتمد النادي ألوانًا قريبة من والأزرق (Granata/Azzurra)، ويلعب مبارياته البيتية على ملعب (Coronata Rosso).

أما “القصة الطريفة” التي جعلته ينتشر على ، فهي أن المتداول للفريق يُظهر أسدًا يحمل كأس بيرة، في محاكاة واضحة لروح شعار الإنجليزي مع لمسة "حانات" محلية.







