الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي
A-
A+

كرة القدم

2026-01-20 | 00:52
نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي

يعتمد النادي ألوانًا قريبة من العنابي والأزرق

يوجد في إيطاليا فريق كرة قدم هواة يحمل اسم (Aston Birra FC)، وهو اسم يعني بالإيطالية "بيرة"، ويظهر ضمن مسابقات الهواة في جنوى – ليغوريا، ما يؤكد ارتباطه بمنطقة جنوى.
وبحسب صفحة معلومات الفريق على موقع محلي لتغطية مسابقات الهواة في جنوى، يعتمد النادي ألوانًا قريبة من العنابي والأزرق (Granata/Azzurra)، ويلعب مبارياته البيتية على ملعب (Coronata Rosso).
أما “القصة الطريفة” التي جعلته ينتشر على السوشيال ميديا، فهي أن الشعار المتداول للفريق يُظهر أسدًا يحمل كأس بيرة، في محاكاة واضحة لروح شعار أستون فيلا الإنجليزي مع لمسة "حانات" محلية.



مقالات ذات صلة

أستون فيلا يكتب التاريخ بقيادة إيمري: 10 انتصارات متتالية
2025-12-22

أستون فيلا يكتب التاريخ بقيادة إيمري: 10 انتصارات متتالية

صعود مذهل، من فريق مغمور إلى متصدر الدوري في أربع سنوات
2025-12-09

صعود مذهل، من فريق مغمور إلى متصدر الدوري في أربع سنوات

سلسلة ذهبية لأستون فيلا: 7 انتصارات متتالية بقيادة إيمري
2025-12-07

سلسلة ذهبية لأستون فيلا: 7 انتصارات متتالية بقيادة إيمري

نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي

رياضة

كرة القدم

Aston Birra FC

جنوى

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه
اقتحام سيارة أودوجي يتركه مصدوما

اقرأ ايضا في كرة القدم

ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة
00:55

ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة

سجّل ميلان محطة رقمية لافتة في الدوري الإيطالي

00:55

ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة

سجّل ميلان محطة رقمية لافتة في الدوري الإيطالي

ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال
00:54

ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال

إحصائية لافتة عن علاقة ريال مدريد بما يُعرف بـ"سنوات كأس العالم"

00:54

ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال

إحصائية لافتة عن علاقة ريال مدريد بما يُعرف بـ"سنوات كأس العالم"

ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه
00:53

ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه

دعم النجم الكبير ساديو ماني لبلدته بامبالي

00:53

ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه

دعم النجم الكبير ساديو ماني لبلدته بامبالي

اخترنا لك
ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة
00:55
ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال
00:54
ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه
00:53
اقتحام سيارة أودوجي يتركه مصدوما
00:50

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026