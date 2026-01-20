ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه

أحرز منتخب السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية
2025 بعد فوزه على المغرب
(1-0) في النهائي الذي أُقيم في الرباط
، بهدفٍ حاسمٍ في الوقت الإضافي.
وانتشرت معلومات عن دعم النجم الكبير ساديو ماني
لبلدته بامبالي، التي يبلغ عدد سكان بامبالي نحو ألفيّ نسمة فقط، بمشاريع صحية وتعليمية ومساعدات، وفق التالي:
- المستشفى الذي تم بناؤه في العام 2021: تقارير متعددة ذكرت أن ماني موّل وساهم بنحو 693 ألف دولار
.
- المدرسة: تحدثت التقارير عن مساهمته بنحو 250 ألف دولار.
- الأسر المحتاجة: نحو 80 دولاراً لكل عائلة شهرياً، ودعم خدمات الإنترنت، وبناء محطة وقود ومكتب بريد.