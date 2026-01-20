ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه

دعم النجم الكبير لبلدته بامبالي

أحرز منتخب السنغال لقب 2025 بعد فوزه على (1-0) في النهائي الذي أُقيم في ، بهدفٍ حاسمٍ في الوقت الإضافي.

وانتشرت معلومات عن دعم النجم الكبير لبلدته بامبالي، التي يبلغ عدد سكان بامبالي نحو ألفيّ نسمة فقط، بمشاريع صحية وتعليمية ومساعدات، وفق التالي:

- المستشفى الذي تم بناؤه في العام 2021: تقارير متعددة ذكرت أن ماني موّل وساهم بنحو 693 ألف .

- المدرسة: تحدثت التقارير عن مساهمته بنحو 250 ألف دولار.

- الأسر المحتاجة: نحو 80 دولاراً لكل عائلة شهرياً، ودعم خدمات الإنترنت، وبناء محطة وقود ومكتب بريد.







