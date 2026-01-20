الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه

ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه
كرة القدم

2026-01-20 | 00:53
ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه

دعم النجم الكبير ساديو ماني لبلدته بامبالي

أحرز منتخب السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد فوزه على المغرب (1-0) في النهائي الذي أُقيم في الرباط، بهدفٍ حاسمٍ في الوقت الإضافي.
وانتشرت معلومات عن دعم النجم الكبير ساديو ماني لبلدته بامبالي، التي يبلغ عدد سكان بامبالي نحو ألفيّ نسمة فقط، بمشاريع صحية وتعليمية ومساعدات، وفق التالي:
-    المستشفى الذي تم بناؤه في العام 2021: تقارير متعددة ذكرت أن ماني موّل وساهم بنحو 693 ألف دولار.
-    المدرسة: تحدثت التقارير عن مساهمته بنحو 250 ألف دولار.
-    الأسر المحتاجة: نحو 80 دولاراً لكل عائلة شهرياً، ودعم خدمات الإنترنت، وبناء محطة وقود ومكتب بريد.



مقالات ذات صلة

ساديو ماني الفائز الأكبر في كأس الأمم الإفريقية
2026-01-19

ساديو ماني الفائز الأكبر في كأس الأمم الإفريقية

دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه
2025-11-22

دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها
2025-11-11

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها

رقم مذهل للاعب هاوي في سنّ 46
2026-01-14

رقم مذهل للاعب هاوي في سنّ 46

رياضة

كرة القدم

منتخب السنغال

كأس الأمم الأفريقية

ساديو ماني

ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال
نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي

