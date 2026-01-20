ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال

إحصائية لافتة عن علاقة بما يُعرف بـ"سنوات كأس العالم"

برزت في الأوساط الكروية إحصائية لافتة أعادت إلى الواجهة علاقة غير المباشرة بما يُعرف بـ"سنوات ".

فقد أظهرت مراجعة سجل البطولة منذ انطلاقها عام 1930 أنّ النادي الإسباني تُوّج بدوري أبطال 7 مرات في أعوام أُقيمت فيها النهائيات العالمية، وتحديدًا في سنوات 1958 و1966 و1998 و2002 و2014 و2018 و2022.

ورغم أنّ هذا التزامن لا يحمل تفسيرًا علميًا يربط إقامة كأس تلقائيًا بنجاح مدريد القاري، فإنّ الرقم يبقى مثيرًا ويغذي قراءات جماهيرية ترى فيه مؤشرًا على قدرة الفريق على بلوغ ذروته في المواسم الأكثر ضغطًا.

وتكتسب البيانات أهمية إضافية بالنظر إلى أن ريال مدريد يملك 15 لقبًا في عبر تاريخه، ما يعني أن قرابة نصف حصيلته الأوروبية جاءت في أعوام كأس العالم، وهي نسبة تُعد مرتفعة قياسًا بالتوزيع للألقاب.

كما لفتت الإحصائية الانتباه إلى أن لاعبي ريال مدريد دخلوا النسخ الثلاث من كأس العالم وهم يحملون صفة "أبطال أوروبا"، في تزامن يعكس قوة الفريق في الأمتار الحاسمة من الموسم.

وفي قراءة محتملة للأسباب، يُطرح احتمال أن اقتراب المونديال يرفع الدوافع الفردية لدى اللاعبين لحسم مكانهم في قوائم المنتخبات، أو أن الأمر لا يتجاوز المصادفة.

لكن السياق الحالي يفرض الحذر، فعودة الاتجاه التاريخي تتطلب تغيّرات عديدة على مستوى الاستقرار الفني والنتائج.

وبعد رحيل ألونسو، يواجه ألفارو أربيلوا مهمة ثقيلة لإعادة الفريق للمنافسة، مع بقاء حقيقة ثابتة في ذاكرة الأبطال: ريال مدريد نادرًا ما يخرج من الحسابات حين يقترب الربيع.







