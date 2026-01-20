الأخبار
ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال

ريال مدريد و&quot;سحر&quot; سنوات المونديال
كرة القدم

2026-01-20 | 00:54
ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال

إحصائية لافتة عن علاقة ريال مدريد بما يُعرف بـ"سنوات كأس العالم"

برزت في الأوساط الكروية إحصائية لافتة أعادت إلى الواجهة علاقة ريال مدريد غير المباشرة بما يُعرف بـ"سنوات كأس العالم".
فقد أظهرت مراجعة سجل البطولة منذ انطلاقها عام 1930 أنّ النادي الإسباني تُوّج بدوري أبطال أوروبا 7 مرات في أعوام أُقيمت فيها النهائيات العالمية، وتحديدًا في سنوات 1958 و1966 و1998 و2002 و2014 و2018 و2022. 
ورغم أنّ هذا التزامن لا يحمل تفسيرًا علميًا يربط إقامة كأس العالم تلقائيًا بنجاح مدريد القاري، فإنّ الرقم يبقى مثيرًا ويغذي قراءات جماهيرية ترى فيه مؤشرًا على قدرة الفريق على بلوغ ذروته في المواسم الأكثر ضغطًا.
وتكتسب البيانات أهمية إضافية بالنظر إلى أن ريال مدريد يملك 15 لقبًا في دوري الأبطال عبر تاريخه، ما يعني أن قرابة نصف حصيلته الأوروبية جاءت في أعوام كأس العالم، وهي نسبة تُعد مرتفعة قياسًا بالتوزيع الزمني للألقاب.
كما لفتت الإحصائية الانتباه إلى أن لاعبي ريال مدريد دخلوا النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم وهم يحملون صفة "أبطال أوروبا"، في تزامن يعكس قوة الفريق في الأمتار الحاسمة من الموسم.
وفي قراءة محتملة للأسباب، يُطرح احتمال أن اقتراب المونديال يرفع الدوافع الفردية لدى اللاعبين لحسم مكانهم في قوائم المنتخبات، أو أن الأمر لا يتجاوز المصادفة. 
لكن السياق الحالي يفرض الحذر، فعودة الاتجاه التاريخي تتطلب تغيّرات عديدة على مستوى الاستقرار الفني والنتائج. 
وبعد رحيل تشابي ألونسو، يواجه ألفارو أربيلوا مهمة ثقيلة لإعادة الفريق للمنافسة، مع بقاء حقيقة ثابتة في ذاكرة دوري الأبطال: ريال مدريد نادرًا ما يخرج من الحسابات حين يقترب الربيع.



مقالات ذات صلة

فضيحة سخرية تُحرج ريال مدريد
2026-01-16

فضيحة سخرية تُحرج ريال مدريد

فيديو - ليلة وداع ريال مدريد في كأس الملك
2026-01-15

فيديو - ليلة وداع ريال مدريد في كأس الملك

موعد الظهور الأوّل لألفارو أربيلوا مع ريال مدريد
2026-01-12

موعد الظهور الأوّل لألفارو أربيلوا مع ريال مدريد

ريال مدريد يراجع نفسه: الأداء دون المطلوب رغم بلوغ النهائي
2026-01-11

ريال مدريد يراجع نفسه: الأداء دون المطلوب رغم بلوغ النهائي

ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

Aljadeed
ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة
ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه

ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة
00:55

ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة

سجّل ميلان محطة رقمية لافتة في الدوري الإيطالي

00:55

ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة

سجّل ميلان محطة رقمية لافتة في الدوري الإيطالي

ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه
00:53

ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه

دعم النجم الكبير ساديو ماني لبلدته بامبالي

00:53

ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه

دعم النجم الكبير ساديو ماني لبلدته بامبالي

نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي
00:52

نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي

يعتمد النادي ألوانًا قريبة من العنابي والأزرق

00:52

نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي

يعتمد النادي ألوانًا قريبة من العنابي والأزرق

ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة
00:55
ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه
00:53
نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي
00:52
اقتحام سيارة أودوجي يتركه مصدوما
00:50

