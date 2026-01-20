الأخبار
ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة

ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة
كرة القدم

2026-01-20 | 00:55
ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة

سجّل ميلان محطة رقمية لافتة في الدوري الإيطالي

سجّل ميلان محطة رقمية لافتة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما وصل إلى 20 مباراة متتالية من دون خسارة في موسم واحد، محققًا خلالها 13 فوزًا و7 تعادلات. 
ويُعدّ هذا أول ظهور لميلان عند هذا الحد من "اللاهزيمة" خلال موسم واحد في الدوري المحلي منذ الفترة الممتدة بين أيلول - سبتمبر 1992 وآذار - مارس 1993، حين صنع الفريق سلسلة أطول بلغت 23 مباراة من دون خسارة، بواقع 17 فوزًا و6 تعادلات، تحت قيادة المدرب فابيو كابيلو.
وتحمل هذه الأرقام دلالتين أساسيتين لميلان، الأولى أنها تعكس استقرارًا تنافسيًا طويل النفس، حيث يصبح الحفاظ على سلسلة بلا هزيمة مؤشرًا على القدرة على إدارة المباريات في لحظات التذبذب وليس فقط التفوق في أفضل الأيام. 
أما الدلالة الثانية فتتصل بالبعد التاريخي، إذ إن الاقتراب من سجلات حقبة كابيللو يعيد فتح المقارنات مع أحد أكثر فصول النادي صلابة وهيمنة محليًا. 
وبالنسبة لميلان، فإن تثبيت هذا المسار في الأسابيع المقبلة سيحدد ما إذا كانت السلسلة مجرد عنوان جميل أم قاعدة تُبنى عليها دفعة حقيقية في سباق الموسم.




ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة

رياضة

كرة القدم

ميلان

الدوري الإيطالي

ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال

اقرأ ايضا في كرة القدم

ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال
00:54

ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال

إحصائية لافتة عن علاقة ريال مدريد بما يُعرف بـ"سنوات كأس العالم"

00:54

ريال مدريد و"سحر" سنوات المونديال

إحصائية لافتة عن علاقة ريال مدريد بما يُعرف بـ"سنوات كأس العالم"

ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه
00:53

ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه

دعم النجم الكبير ساديو ماني لبلدته بامبالي

00:53

ساديو ماني ورصيد انساني واجتماعي مذهل في مسقط رأسه

دعم النجم الكبير ساديو ماني لبلدته بامبالي

نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي
00:52

نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي

يعتمد النادي ألوانًا قريبة من العنابي والأزرق

00:52

نادٍ إيطالي مغمور يحاكي استون فيلا الانجليزي

يعتمد النادي ألوانًا قريبة من العنابي والأزرق

