ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة

سجّل محطة رقمية لافتة في

سجّل محطة رقمية لافتة في هذا الموسم، بعدما وصل إلى 20 مباراة متتالية من دون خسارة في موسم واحد، محققًا خلالها 13 فوزًا و7 تعادلات.

ويُعدّ هذا أول ظهور لميلان عند هذا الحد من "اللاهزيمة" خلال موسم واحد في منذ الفترة الممتدة بين أيلول - سبتمبر 1992 وآذار - 1993، حين صنع الفريق سلسلة أطول بلغت 23 مباراة من دون خسارة، بواقع 17 فوزًا و6 تعادلات، تحت قيادة المدرب .

وتحمل هذه الأرقام دلالتين أساسيتين لميلان، الأولى أنها تعكس استقرارًا تنافسيًا طويل النفس، حيث يصبح الحفاظ على سلسلة بلا هزيمة مؤشرًا على القدرة على إدارة المباريات في لحظات التذبذب وليس فقط التفوق في أفضل الأيام.

أما الدلالة الثانية فتتصل بالبعد التاريخي، إذ إن الاقتراب من سجلات حقبة كابيللو يعيد فتح المقارنات مع أحد أكثر فصول النادي صلابة وهيمنة محليًا.

وبالنسبة لميلان، فإن تثبيت هذا المسار في الأسابيع المقبلة سيحدد ما إذا كانت السلسلة مجرد عنوان جميل أم قاعدة تُبنى عليها دفعة حقيقية في سباق الموسم.









