الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

رونالدو يكسب .. يوفنتوس يخسر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رونالدو يكسب .. يوفنتوس يخسر
A-
A+

كرة القدم

2026-01-21 | 02:32
رونالدو يكسب .. يوفنتوس يخسر

حسم كريستيانو رونالدو فصلًا جديدًا من نزاعه القانوني الطويل

حسم كريستيانو رونالدو فصلًا جديدًا من نزاعه القانوني الطويل مع يوفنتوس بشأن مستحقّات ماليّة مؤجّلة تعود إلى فترة جائحة كوفيد-19، بعدما أيّدت محكمة إيطاليّة حكمًا سابقًا صدر عام 2024 لمصلحته، في قضيّة تتعلّق بأجور لم تُدفع وفق الاتفاقات التي أُبرمت خلال الإغلاق.
وتعود جذور الخلاف إلى قرارات جماعيّة داخل النادي اتُّخذت في آذار - مارس 2020 ونيسان - أبريل 2021، قضت بتأجيل دفع 4 أشهر من الرواتب بسبب الضغوط المالية التي واجهها يوفنتوس مع غياب الجماهير عن المدرجات.
لاحقًا، لجأ رونالدو إلى القضاء للمطالبة بمبلغ كان يسعى لأن يصل إلى نحو 23 مليون دولار كصافي مستحقات، قبل أن ينتهي مسار التحكيم إلى تحميل الطرفين مسؤوليّة مشتركة وإلزام يوفنتوس بدفع 50% من المبلغ المطالب به، أي قرابة 11 مليون دولار.
وكان رئيس النادي جيانلوكا فيريرو قد أعلن في تشرين الثاني - نوفمبر 2024 أنّ المبلغ دُفع بالفعل، مع تأكيد نيّة الطعن، إلا أن محكمة العمل في تورينو، برئاسة القاضي جيان لوكا روبالدو، رفضت الاستئناف وأبقت الحكم قائمًا، ما يمنع يوفنتوس من استعادة الأموال.
ولعب رونالدو مع يوفنتوس بين 2018 و2021، مسجّلًا 101 هدفًا في 134 مباراة، محققًّا لقبَي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، ولقبَي السوبر.



مقالات ذات صلة

مصير مادورو.. اكسبه مئات الالاف
2026-01-06

مصير مادورو.. اكسبه مئات الالاف

مبابي يخسر استئنافه ضدّ باريس سان جيرمان
2025-12-12

مبابي يخسر استئنافه ضدّ باريس سان جيرمان

خماسية تُعلن صحوة يوفنتوس لأوّل مرة منذ 2018
2026-01-12

خماسية تُعلن صحوة يوفنتوس لأوّل مرة منذ 2018

فيديو – نجم يوفنتوس يطلق مؤسسته الخيرية لإلهام الأطفال
2025-12-25

فيديو – نجم يوفنتوس يطلق مؤسسته الخيرية لإلهام الأطفال

رونالدو يكسب .. يوفنتوس يخسر

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

يوفنتوس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - قوارير مياه تصنع الفارق
ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة

اقرأ ايضا في كرة القدم

بروكلين يشعل أزمة بيكهام "السمعة أولًا"
02:39

بروكلين يشعل أزمة بيكهام "السمعة أولًا"

تصاعدت أزمة عائلة بيكهام إلى العلن

02:39

بروكلين يشعل أزمة بيكهام "السمعة أولًا"

تصاعدت أزمة عائلة بيكهام إلى العلن

انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته
02:38

انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته

انفصل عن زوجته المؤثّرة الإيطاليّة أليس كامبيلو للمرة الثانية

02:38

انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته

انفصل عن زوجته المؤثّرة الإيطاليّة أليس كامبيلو للمرة الثانية

مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع
02:37

مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع

في حادث سير مروع ليل الأحد الفائت

02:37

مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع

في حادث سير مروع ليل الأحد الفائت

اخترنا لك
بروكلين يشعل أزمة بيكهام "السمعة أولًا"
02:39
انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته
02:38
مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع
02:37
لاعب شاب ووالدته ضحيتان لحرائق تشيلي
02:36

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026