حصن أسبميرا الأوروبي: أرقام تُرهب الكبار

يواصل بودو غليمت ترسيخ سمعته كأحد أكثر الأندية إزعاجًا للضيوف في المسابقات الأوروبية منذ عام 2020، مع سجلٍّ لافت على ملعبه "أسبميرا" يعكس صعوبة اللعب شمال الدائرة القطبية.

فقد خاض النادي منذ عام 2020، اجمالي 43 مباراة أوروبية على ملعبه، حقق فيها 32 فوزًا مقابل تعادلين و9 هزائم، بنسبة فوز تبلغ نحو 74.4%، وبنسبة مباريات من دون خسارة تقارب 79.1%؟

وتبرز ضمن هذه السلسلة انتصارات كبيرة صنعت هوية "الملعب الصعب"، أبرزها اكتساح (6-1) في المؤتمر عام 2021.

كما يتضمن المسار انتصارات على أندية بارزة مثل لاتسيو وبورتو وأولمبياكوس، إلى جانب مباريات حُسمت بعد وقت إضافي أمام أياكس وتفينتي، ما يعكس قدرة الفريق على الحفاظ على نسقٍ بدني وتكتيكي عالٍ على أرضه.

وجاءت أحدث الإشارات إلى قوة "الحصن" في ليلة أمس الثلاثاء، حين فاجأ بودو غليمت ضيفه وفاز عليه (3-1) في على ملعب "أسبميرا"، في نتيجة أقلّما يُقال عنها إنّها مدوّية.





