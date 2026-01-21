عاجل
حصن أسبميرا الأوروبي: أرقام تُرهب الكبار

كرة القدم

2026-01-21 | 02:35
حصن أسبميرا الأوروبي: أرقام تُرهب الكبار

يواصل بودو غليمت ترسيخ سمعته كأحد أكثر الأندية إزعاجًا للضيوف

يواصل بودو غليمت ترسيخ سمعته كأحد أكثر الأندية إزعاجًا للضيوف في المسابقات الأوروبية منذ عام 2020، مع سجلٍّ لافت على ملعبه "أسبميرا" يعكس صعوبة اللعب شمال الدائرة القطبية.
فقد خاض النادي منذ عام 2020، اجمالي 43 مباراة أوروبية على ملعبه، حقق فيها 32 فوزًا مقابل تعادلين و9 هزائم، بنسبة فوز تبلغ نحو 74.4%، وبنسبة مباريات من دون خسارة تقارب 79.1%؟ 
وتبرز ضمن هذه السلسلة انتصارات كبيرة صنعت هوية "الملعب الصعب"، أبرزها اكتساح روما (6-1) في دوري المؤتمر الأوروبي عام 2021.
كما يتضمن المسار انتصارات على أندية بارزة مثل لاتسيو وبورتو وأولمبياكوس، إلى جانب مباريات حُسمت بعد وقت إضافي أمام أياكس وتفينتي، ما يعكس قدرة الفريق على الحفاظ على نسقٍ بدني وتكتيكي عالٍ على أرضه.
وجاءت أحدث الإشارات إلى قوة "الحصن" في ليلة أمس الثلاثاء، حين فاجأ بودو غليمت ضيفه مانشستر سيتي وفاز عليه (3-1) في دوري أبطال أوروبا على ملعب "أسبميرا"، في نتيجة أقلّما يُقال عنها إنّها مدوّية.


حصن أسبميرا الأوروبي: أرقام تُرهب الكبار

رياضة

كرة القدم

بودو غليمت

أسبميرا

مانشستر سيتي

