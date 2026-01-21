الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
لاعب شاب ووالدته ضحيتان لحرائق تشيلي

لاعب شاب ووالدته ضحيتان لحرائق تشيلي
كرة القدم

2026-01-21 | 02:36
لاعب شاب ووالدته ضحيتان لحرائق تشيلي

خلال حرائق غابات اجتاحت مناطق في تشيلي

توفي لاعب كرة القدم الشاب ألفارو أروكا (20 عامًا) ووالدته باولا بوستامانتي في حريق هائل التهم منزلهما خلال حرائق غابات اجتاحت مناطق في تشيلي.
فقد حاصرت النيران المنزل فيما كان الاثنان في الداخل من دون ممر آمن للفرار، في وقت رجّحت فيه الروايات أن إصابة اللاعب الحديثة أعاقت حركته في لحظات الهروب الحرجة، إذ إنّه كان قد خضع مؤخرًا لعملية جراحية كبيرة في الساق، ما قلّص قدرته على الحركة بشكل ملحوظ.
وحاولت الأم وابنها الاحتماء داخل حمّام المنزل، حيث عثرت فرق الطوارئ لاحقًا على جثمانيهما إلى جانب حيواناتهما الأليفة، في مشهد عكس محاولتهما الأخيرة للاحتماء من الدخان والحرارة.
وتزامنت الواقعة مع اتساع نطاق الحرائق التي التهمت نحو 8,500 هكتاراً، وأودت بحياة ما لا يقل عن 19 شخصًا، وأجبرت أكثر من 200,000 من السكان على الإخلاء
وعُرف أروكا محليًا بوصفه موهبة صاعدة في نادي "لورد كوكران"، ونقلت التقارير عن رئيسة النادي باتريسيا ساليناس قولها إنّ الوسط الرياضي مصدوم” من الخسارة المزدوجة للاعب الشاب ووالدته.
كما رثاه والده نيلسون أروكا باساور واصفًا إيّاه بالملاك المحبوب، مشيرًا إلى أنّ ابنه كان يوازن بين كرة القدم ودراساته الجامعيّة، إذ كان في سنته الرابعة في تخصّص الجيولوجيا.



مقالات ذات صلة

مقتل لاعب إيطالي شاب في فرنسا
2026-01-06

مقتل لاعب إيطالي شاب في فرنسا

فيديو قاسي لمقتل لاعب شاب بعد سقوط عمود كرة السلة عليه
2025-11-28

فيديو قاسي لمقتل لاعب شاب بعد سقوط عمود كرة السلة عليه

والد لاعب مكسيكي متّهم بسرقة شاحنة محمّلة بمنتجات "نايكي"
2025-11-23

والد لاعب مكسيكي متّهم بسرقة شاحنة محمّلة بمنتجات "نايكي"

مقتل لاعب ناشئ في حريق كرانس-مونتانا
2026-01-06

مقتل لاعب ناشئ في حريق كرانس-مونتانا

لاعب شاب ووالدته ضحيتان لحرائق تشيلي

رياضة

كرة القدم

ألفارو أروكا

باولا بوستامانتي

مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع
حصن أسبميرا الأوروبي: أرقام تُرهب الكبار

بروكلين يشعل أزمة بيكهام "السمعة أولًا"
02:39

بروكلين يشعل أزمة بيكهام "السمعة أولًا"

تصاعدت أزمة عائلة بيكهام إلى العلن

02:39

بروكلين يشعل أزمة بيكهام "السمعة أولًا"

تصاعدت أزمة عائلة بيكهام إلى العلن

انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته
02:38

انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته

انفصل عن زوجته المؤثّرة الإيطاليّة أليس كامبيلو للمرة الثانية

02:38

انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته

انفصل عن زوجته المؤثّرة الإيطاليّة أليس كامبيلو للمرة الثانية

مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع
02:37

مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع

في حادث سير مروع ليل الأحد الفائت

02:37

مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع

في حادث سير مروع ليل الأحد الفائت

بروكلين يشعل أزمة بيكهام "السمعة أولًا"
02:39
انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته
02:38
مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع
02:37
حصن أسبميرا الأوروبي: أرقام تُرهب الكبار
02:35

