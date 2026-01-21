فيديو - قوارير مياه تصنع الفارق

😲🧠 Fenerbahce boss Domenico Tedesco used water bottles to pass on instructions to Marco Asensio… who went on to assist the match-winning goal minutes later.



تحوّلت لقطة تكتيكية غير مألوفة إلى حديث منصات ، بعدما استخدم فنربخشة دومينيكو تيديسكو قوارير مياه لشرح تعليمات سريعة إلى ماركو أسينسيو خلال توقف اللعب، قبل أن يترجم اللاعب الإسباني الفكرة على أرض الملعب بتمريرة حاسمة قادت إلى هدف الفوز بعد دقائق قليلة.الواقعة جاءت في فوز فنربخشة (3-2) على ألانيا سبور ضمن ، حيث سجّل أندرسون تاليسكا هدف الحسم في الدقيقة 78 بعد تمريرة من أسينسيو.واستغل تيديسكو توقف اللعب عند الدقيقة 74 لاستدعاء أسينسيو إلى الخط الجانبي، ووضع 3 قوارير على لتوضيح فكرة التمرير بين قلبي الدفاع، طالبًا من لاعبه استهداف المساحة في العمق بدل اللعب العرضي.وبعد نحو 4 دقائق فقط، نفّذ أسينسيو التعليمات بتمريرة اخترقت الخط الدفاعي، لتصل إلى تاليسكا الذي أنهى الهجمة بهدف منح فنربخشة التقدم الحاسم.وأظهرت اللقطة كيف يمكن لتفصيل صغير وخطاب بصري أن يغيّر مسار مباراة متقاربة، خصوصًا في لحظات تتطلب قرارًا فوريًا ودقّة تنفيذ عالية.