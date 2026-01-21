عاجل
أ ف ب : برلين تصف الضربات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا بأنها "جرائم حرب"
ستارمر يؤكد أن بريطانيا لن ترضخ لضغوط ترامب بشأن غرينلاند (أ ف ب)
وزير الدفاع السوري لـ سانا: إن قيام قوات قسد بعمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي المحافظة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل
فيديو - قوارير مياه تصنع الفارق

كرة القدم

2026-01-21 | 02:33
فيديو - قوارير مياه تصنع الفارق

تحوّلت لقطة تكتيكية غير مألوفة إلى حديث منصات كرة القدم

تحوّلت لقطة تكتيكية غير مألوفة إلى حديث منصات كرة القدم، بعدما استخدم مدرب فنربخشة دومينيكو تيديسكو قوارير مياه لشرح تعليمات سريعة إلى ماركو أسينسيو خلال توقف اللعب، قبل أن يترجم اللاعب الإسباني الفكرة على أرض الملعب بتمريرة حاسمة قادت إلى هدف الفوز بعد دقائق قليلة.
الواقعة جاءت في فوز فنربخشة (3-2) على ألانيا سبور ضمن الدوري التركي، حيث سجّل أندرسون تاليسكا هدف الحسم في الدقيقة 78 بعد تمريرة من أسينسيو.
واستغل تيديسكو توقف اللعب عند الدقيقة 74 لاستدعاء أسينسيو إلى الخط الجانبي، ووضع 3 قوارير على الأرض لتوضيح فكرة التمرير بين قلبي الدفاع، طالبًا من لاعبه استهداف المساحة في العمق بدل اللعب العرضي.
وبعد نحو 4 دقائق فقط، نفّذ أسينسيو التعليمات بتمريرة اخترقت الخط الدفاعي، لتصل إلى تاليسكا الذي أنهى الهجمة بهدف منح فنربخشة التقدم الحاسم.
وأظهرت اللقطة كيف يمكن لتفصيل صغير وخطاب بصري سريع أن يغيّر مسار مباراة متقاربة، خصوصًا في لحظات تتطلب قرارًا فوريًا ودقّة تنفيذ عالية.


