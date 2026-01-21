الأخبار
مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع

مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع
A-
A+

كرة القدم

2026-01-21 | 02:37
مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع

في حادث سير مروع ليل الأحد الفائت

توفي لاعب كرة قدم شاب يبلغ 18 عامًا ورفيقته البالغة 15 عامًا في حادث سير مروع ليل الأحد الفائت، على طريق في محيط مدينة باري جنوب إيطاليا، بعدما اصطدمت سيارتهما بثلاث مركبات وحافلة.
وكان جيانفيتو نوفييلي يقود سيارة من طراز "فولكسفاغن باسات"، وحاول تجاوز مركبة أمامه قبل أن يصطدم بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس لترتطم السيارة بعدها بمركبة أخرى.
وانتهى الأمر باصطدام السيارة حافلة لم تتمكن من تفادي التكدس، وأظهرت الصور المتداولة أن السيارة تعرضت لتهشم كبير وانقلبت على مقطع مستقيم من الطريق.
ولقي نوفييلي والفتاة دينيس بووفوني مصرعهما في مكان الحادث، فيما أصيب صديق لهما (19 عامًا) كان برفقتهما بجروح خطرة ونُقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، وخضع لعملية جراحية، كما أُصيب سائق الحافلة، في حين كان على متنها عدد قليل من الركاب، دون تسجيل إصابات خطرة بينهم.
وعُرف نوفييلي محليًا كمدافع في نادي "فوتبول أكوافيفا" الذي ينشط في دوري الهواة، وكان ضمن قائمة الفريق لمباراة الأحد أمام "ليبرتي باري"، لكنه لم يشارك، وقال النادي في بيان وداع إنّه يشارك عائلة نوفييلي حزنها العميق مؤكّدًا أنّ اللاعب سيبقى جزءًا من عائلة النادي.



مقالات ذات صلة

بقرة تؤجل مباراة كروية في الهند
2026-01-05

بقرة تؤجل مباراة كروية في الهند

معجزة كروية: هل سمعتم بكوراساو؟
2025-11-20

معجزة كروية: هل سمعتم بكوراساو؟

قطر تحوّل مونديال تحت 17 عاما إلى "مختبر كروي مستقبلي"
2025-11-26

قطر تحوّل مونديال تحت 17 عاما إلى "مختبر كروي مستقبلي"

حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته
2025-12-30

حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته

مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع

رياضة

كرة القدم

جيانفيتو نوفييلي

فوتبول أكوافيفا

انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته
لاعب شاب ووالدته ضحيتان لحرائق تشيلي

بروكلين يشعل أزمة بيكهام "السمعة أولًا"
02:39

بروكلين يشعل أزمة بيكهام "السمعة أولًا"

تصاعدت أزمة عائلة بيكهام إلى العلن

02:39

بروكلين يشعل أزمة بيكهام "السمعة أولًا"

تصاعدت أزمة عائلة بيكهام إلى العلن

انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته
02:38

انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته

انفصل عن زوجته المؤثّرة الإيطاليّة أليس كامبيلو للمرة الثانية

02:38

انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته

انفصل عن زوجته المؤثّرة الإيطاليّة أليس كامبيلو للمرة الثانية

لاعب شاب ووالدته ضحيتان لحرائق تشيلي
02:36

لاعب شاب ووالدته ضحيتان لحرائق تشيلي

خلال حرائق غابات اجتاحت مناطق في تشيلي

02:36

لاعب شاب ووالدته ضحيتان لحرائق تشيلي

خلال حرائق غابات اجتاحت مناطق في تشيلي

بروكلين يشعل أزمة بيكهام "السمعة أولًا"
02:39
انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته
02:38
لاعب شاب ووالدته ضحيتان لحرائق تشيلي
02:36
حصن أسبميرا الأوروبي: أرقام تُرهب الكبار
02:35

