مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع

في حادث سير مروع ليل الأحد الفائت

توفي لاعب كرة قدم شاب يبلغ 18 عامًا ورفيقته البالغة 15 عامًا في حادث سير مروع ليل الأحد الفائت، على طريق في محيط مدينة جنوب ، بعدما اصطدمت سيارتهما بثلاث مركبات وحافلة.

وكان جيانفيتو نوفييلي يقود سيارة من طراز "فولكسفاغن باسات"، وحاول تجاوز مركبة أمامه قبل أن يصطدم بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس لترتطم السيارة بعدها بمركبة أخرى.

وانتهى الأمر باصطدام السيارة حافلة لم تتمكن من تفادي التكدس، وأظهرت الصور المتداولة أن السيارة تعرضت لتهشم كبير وانقلبت على مقطع مستقيم من الطريق.

ولقي نوفييلي والفتاة دينيس بووفوني مصرعهما في مكان الحادث، فيما أصيب صديق لهما (19 عامًا) كان برفقتهما بجروح خطرة ونُقل إلى المستشفى وهو في حرجة، وخضع لعملية جراحية، كما أُصيب سائق الحافلة، في حين كان على متنها عدد قليل من الركاب، دون تسجيل إصابات خطرة بينهم.

وعُرف نوفييلي محليًا كمدافع في نادي " أكوافيفا" الذي ينشط في ، وكان ضمن قائمة الفريق لمباراة الأحد أمام "ليبرتي باري"، لكنه لم يشارك، في بيان وداع إنّه يشارك عائلة نوفييلي حزنها العميق مؤكّدًا أنّ اللاعب سيبقى جزءًا من عائلة النادي.







