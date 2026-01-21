الأخبار
انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته

انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته
كرة القدم

2026-01-21 | 02:38
انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته

انفصل عن زوجته المؤثّرة الإيطاليّة أليس كامبيلو للمرة الثانية

أفادت تقارير صحفيّة إسبانية، بأن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا انفصل عن زوجته المؤثّرة الإيطاليّة أليس كامبيلو للمرة الثانية، لتتعثّر محاولات إنقاذ زواجهما الذي استمرّ قرابة 7 سنوات. 
ووفقًا للمعطيات المتداولة، غادر موراتا (33 عامًا) منزل العائلة في ميلانو وانتقل للإقامة في عقار منفصل في منطقة راقية، بعد نحو عام على عودة الثنائي إلى بعضهما.
وكان الطرفان قد أعلنا انفصالًا أولًا في آب - أغسطس 2024، قبل أن تتجدد علاقتهما في كانون الثاني - يناير الماضي، وسط آمال باستقرار جديد.
غير أن ّالتقارير نفسها تشير إلى أن الزوجين يعيشان منفصلين منذ أسابيع، مع استمرار التنسيق بشأن أبنائهما الأربعة، التوأم أليساندرو وليوناردو، وإدواردو وبيلا، ولم يصدر تعليق رسمي منهما، فيما التقطت عدسات مصوّرين لقطات لموراتا أثناء حضوره إلى بوابة منزل العائلة لاستلام أحد أطفاله.
وتزامن التطور العائلي مع شائعات عن طرف ثالث، دفعت كامبيلو (30 عامًا) إلى نفيها علنًا والدفاع عن إيلينا سيريغو، مؤكّدة أنّها "صديقة للعائلة" وأنّ الاتهامات أضرّتها. 
رياضيًاّ، يعيش مهاجم كومو فترة صعبة، إذ لم يسجّل في 15 مباراة مع فريقه، ما يزيد الضغوط على لاعب سبق أن تحدّث بصراحة عن الأعباء الذهنيّة التي ترافق مسيرته.



