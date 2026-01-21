انفصال ألفارو موراتا مجدداً عن زوجته

انفصل عن زوجته المؤثّرة الإيطاليّة أليس كامبيلو للمرة الثانية

أفادت تقارير صحفيّة إسبانية، بأن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا انفصل عن زوجته المؤثّرة الإيطاليّة أليس كامبيلو للمرة الثانية، لتتعثّر محاولات إنقاذ زواجهما الذي استمرّ قرابة 7 سنوات.

ووفقًا للمعطيات المتداولة، غادر موراتا (33 عامًا) العائلة في ميلانو وانتقل للإقامة في عقار منفصل في منطقة راقية، بعد نحو عام على عودة إلى بعضهما.

وكان الطرفان قد أعلنا انفصالًا أولًا في آب - 2024، قبل أن تتجدد علاقتهما في الثاني - يناير الماضي، وسط آمال باستقرار جديد.

غير أن ّالتقارير نفسها تشير إلى أن الزوجين يعيشان منفصلين منذ أسابيع، مع استمرار التنسيق بشأن أبنائهما الأربعة، التوأم أليساندرو وليوناردو، وإدواردو وبيلا، ولم يصدر تعليق رسمي منهما، فيما التقطت عدسات مصوّرين لقطات لموراتا أثناء حضوره إلى منزل العائلة لاستلام أحد أطفاله.

وتزامن التطور العائلي مع شائعات عن طرف ثالث، دفعت كامبيلو (30 عامًا) إلى نفيها علنًا والدفاع عن سيريغو، مؤكّدة أنّها "صديقة للعائلة" وأنّ الاتهامات أضرّتها.

رياضيًاّ، يعيش مهاجم كومو فترة صعبة، إذ لم يسجّل في 15 مباراة مع فريقه، ما يزيد الضغوط على لاعب سبق أن تحدّث بصراحة عن الأعباء الذهنيّة التي ترافق مسيرته.







