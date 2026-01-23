الأخبار
3 بلجيكيين تحدّوا سلطات كازاخستان فجرت محاكمتهم

3 بلجيكيين تحدّوا سلطات كازاخستان فجرت محاكمتهم
كرة القدم

2026-01-23 | 00:22
3 بلجيكيين تحدّوا سلطات كازاخستان فجرت محاكمتهم

حُكم على ثلاثة من مشجعي كلوب بروج البلجيكي بالسجن

حُكم على ثلاثة من مشجعي كلوب بروج البلجيكي بالسجن لمدة خمسة أيام في كازاخستان، بعدما حضروا مباراة فريقهم في دوري أبطال أوروبا أمام كايرات ألماتي وهم يرتدون ملابس سباحة لافتة مستوحاة من شخصية "بورات"، وهو ما اعتبرته السلطات "سلوكًا غير لائق" و"إخلالا بالنظام العام" داخل المدرجات.
وبحسب تقارير صحفية، تدخلت الشرطة داخل الملعب واقتادت المشجعين إلى مركز أمني، قبل أن تصدر المحكمة العقوبة، في واقعة أثارت جدلاً في بلجيكا حول "صرامة" التعامل الأمني، خاصة أن "بورات" كان موضوعًا حساسًا في كازاخستان بسبب الصورة الساخرة التي قدّمها الفيلم عن البلد.
كما أشارت تغطيات إلى أن السلطات البلجيكية تتابع المساعدة القنصلية للموقوفين، فيما تزامنت الواقعة مع إجراءات أمنية مشددة خلال المباراة التي أُقيمت في أستانا أرينا.
وانتهت المباراة الى فوز الفريق البلجيكي على مضيفه كايرات ألماتي (4-1) ضمن الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



