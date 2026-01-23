3 بلجيكيين تحدّوا سلطات كازاخستان فجرت محاكمتهم

حُكم على ثلاثة من مشجعي البلجيكي بالسجن

حُكم على ثلاثة من مشجعي البلجيكي بالسجن لمدة خمسة أيام في ، بعدما حضروا مباراة فريقهم في أمام كايرات وهم يرتدون ملابس سباحة لافتة مستوحاة من شخصية "بورات"، وهو ما اعتبرته السلطات "سلوكًا غير لائق" و"إخلالا بالنظام العام" داخل المدرجات.

وبحسب تقارير صحفية، تدخلت الشرطة داخل الملعب واقتادت المشجعين إلى مركز أمني، قبل أن تصدر المحكمة العقوبة، في واقعة أثارت جدلاً في حول "صرامة" التعامل الأمني، خاصة أن "بورات" كان موضوعًا حساسًا في كازاخستان بسبب الصورة الساخرة التي قدّمها الفيلم عن البلد.

كما أشارت تغطيات إلى أن السلطات البلجيكية تتابع المساعدة القنصلية للموقوفين، فيما تزامنت الواقعة مع إجراءات مشددة خلال المباراة التي أُقيمت في أرينا.

وانتهت المباراة الى فوز الفريق البلجيكي على مضيفه كايرات ألماتي (4-1) ضمن الجولة قبل من دور لمسابقة أبطال .







