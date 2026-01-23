الرئيس السنغالي احتفل بلقب أمم أفريقيا مع زوجتيه

ظهرتا معه في الحملة والتنصيب

كان الرئيس بصيرو ديوماي فاي، يبلغ من العمر 44 عاماً عند انتخابه في العام 2024، ولديه الآن زوجتان هما ماري كون فاي وآبسا فاي، وقد ظهرتا معه في الحملة والتنصيب، وفق تقارير دولية.

وتذكر تقارير ذات صلة أن زواجه من الأولى يعود إلى نحو 15 عاماً، وأن زواجه الثاني كان قبل أكثر قليلًا من عام، أي قرابة 2023.

الرئيس بلقب أمم مع زوجتيه، وفق ما أظهرت الصور، خلال احتفالات التتويج التي ركز فيها على استقباله للمنتخب وإعلانه عطلة ومكافآت للاعبين، وذلك بعد الفوز على (1-0) في المباراة النهائية.

ما يبدو متداولًا لكنه غير محسوم، عبارة أن "إحداهما والأخرى مسلمة" وأنهما "من نفس المدينة وصديقتان مقرّبتان منذ سنوات.







