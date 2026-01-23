الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الرئيس السنغالي احتفل بلقب أمم أفريقيا مع زوجتيه

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس السنغالي احتفل بلقب أمم أفريقيا مع زوجتيه
A-
A+

كرة القدم

2026-01-23 | 00:20
الرئيس السنغالي احتفل بلقب أمم أفريقيا مع زوجتيه

ظهرتا معه في الحملة الانتخابية والتنصيب

كان الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي، يبلغ من العمر 44 عاماً عند انتخابه في العام 2024، ولديه الآن زوجتان هما ماري كون فاي وآبسا فاي، وقد ظهرتا معه في الحملة الانتخابية والتنصيب، وفق تقارير دولية.
وتذكر تقارير ذات صلة أن زواجه من الأولى يعود إلى نحو 15 عاماً، وأن زواجه الثاني كان قبل أكثر قليلًا من عام، أي قرابة 2023.
احتفل الرئيس بلقب أمم أفريقيا مع زوجتيه، وفق ما أظهرت الصور، خلال احتفالات التتويج التي ركز فيها على استقباله للمنتخب وإعلانه عطلة ومكافآت للاعبين، وذلك بعد الفوز على المغرب (1-0) في المباراة النهائية.
ما يبدو متداولًا لكنه غير محسوم، عبارة أن "إحداهما مسيحية والأخرى مسلمة" وأنهما "من نفس المدينة وصديقتان مقرّبتان منذ سنوات.



مقالات ذات صلة

محمد رمضان يكشف سبب استبعاده من الغناء في نهائي امم افريقيا
2026-01-18

محمد رمضان يكشف سبب استبعاده من الغناء في نهائي امم افريقيا

مواعيد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا
2026-01-07

مواعيد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا

مأساة على ضفاف كأس أمم إفريقيا
2026-01-03

مأساة على ضفاف كأس أمم إفريقيا

"أسود الأطلس" في محنة الخيارات قبل كأس أمم أفريقيا
2025-11-25

"أسود الأطلس" في محنة الخيارات قبل كأس أمم أفريقيا

الرئيس السنغالي احتفل بلقب أمم أفريقيا مع زوجتيه

رياضة

كرة القدم

بصيرو ديوماي فاي

ماري كون فاي

آبسا فاي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
3 بلجيكيين تحدّوا سلطات كازاخستان فجرت محاكمتهم
مفاجأة - نادي الدرجة الرابعة يضم دييغو كوستا

اقرأ ايضا في كرة القدم

شبيهة جورجينا رودريغيز تُشعل جدلاً واسعاً
00:39

شبيهة جورجينا رودريغيز تُشعل جدلاً واسعاً

أثار الشبه بينها وبين جورجينا موجة تفاعل واسعة

00:39

شبيهة جورجينا رودريغيز تُشعل جدلاً واسعاً

أثار الشبه بينها وبين جورجينا موجة تفاعل واسعة

وفاة لاعب خلال مباراة في كأس البرتغال
00:38

وفاة لاعب خلال مباراة في كأس البرتغال

أثناء مشاركته مع فريقه في مباراة ضمن كأس البرتغال

00:38

وفاة لاعب خلال مباراة في كأس البرتغال

أثناء مشاركته مع فريقه في مباراة ضمن كأس البرتغال

احتجاج جماهيري غير مسبوق ضدّ ملّاك يونايتد
00:37

احتجاج جماهيري غير مسبوق ضدّ ملّاك يونايتد

تنظيم تظاهرة جديدة ضد عائلة غليزر والسير جيم راتكليف

00:37

احتجاج جماهيري غير مسبوق ضدّ ملّاك يونايتد

تنظيم تظاهرة جديدة ضد عائلة غليزر والسير جيم راتكليف

اخترنا لك
شبيهة جورجينا رودريغيز تُشعل جدلاً واسعاً
00:39
وفاة لاعب خلال مباراة في كأس البرتغال
00:38
احتجاج جماهيري غير مسبوق ضدّ ملّاك يونايتد
00:37
ريال مدريد يعتلي قمة الإيرادات عالمياً
00:27

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026