رافينيا أهدى زوجته سيارة رانج روفر

اللاعب فاجأها بهدية عبارة عن سيارة رانج

تداولت حسابات على مواقع التواصل مقطعا منشورا نُسب إلى زوجة نجم ، البرازيلي رافينيا، ناتاليا ، يفيد بأن اللاعب فاجأها بهدية عبارة عن سيارة رانج ، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وبحسب الرواية المتداولة، قالت ناتاليا إن رافينيا "طلب منها التوجه إلى المرآب لإحضار شيء"، قبل أن تتفاجأ بوجود السيارة هناك.

أما داخل الملعب، فقد شارك رافينيا مع فريقه برشلونة في الفوز على المضيف التشيكي سلافيا براغ (4-2) ضمن الجولة السابعة قبل من مرحلة الدوري في ، لكنه لم يسجل في اللقاء.







