رافينيا أهدى زوجته سيارة رانج روفر

تداولت حسابات على مواقع التواصل مقطعا منشورا نُسب إلى زوجة نجم برشلونة
، البرازيلي رافينيا، ناتاليا رودريغيز
، يفيد بأن اللاعب فاجأها بهدية عبارة عن سيارة رانج روفر جديدة
، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.
وبحسب الرواية المتداولة، قالت ناتاليا إن رافينيا "طلب منها التوجه إلى المرآب لإحضار شيء"، قبل أن تتفاجأ بوجود السيارة هناك.
أما داخل الملعب، فقد شارك رافينيا مع فريقه برشلونة في الفوز على المضيف التشيكي سلافيا براغ (4-2) ضمن الجولة السابعة قبل الأخيرة
من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا
، لكنه لم يسجل في اللقاء.