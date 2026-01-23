الأخبار
رافينيا أهدى زوجته سيارة رانج روفر

رافينيا أهدى زوجته سيارة رانج روفر
كرة القدم

2026-01-23 | 00:23
رافينيا أهدى زوجته سيارة رانج روفر

اللاعب فاجأها بهدية عبارة عن سيارة رانج روفر جديدة

تداولت حسابات على مواقع التواصل مقطعا منشورا نُسب إلى زوجة نجم برشلونة، البرازيلي رافينيا، ناتاليا رودريغيز، يفيد بأن اللاعب فاجأها بهدية عبارة عن سيارة رانج روفر جديدة، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.
وبحسب الرواية المتداولة، قالت ناتاليا إن رافينيا "طلب منها التوجه إلى المرآب لإحضار شيء"، قبل أن تتفاجأ بوجود السيارة هناك. 
أما داخل الملعب، فقد شارك رافينيا مع فريقه برشلونة في الفوز على المضيف التشيكي سلافيا براغ (4-2) ضمن الجولة السابعة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يسجل في اللقاء.



سيارة صينية حاولت تقليد رانج روفر! (فيديو)
2025-11-14

سيارة صينية حاولت تقليد رانج روفر! (فيديو)

فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل
2025-12-24

فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل

زوجة رافينيا تهاجم "فيفا"
2025-12-18

زوجة رافينيا تهاجم "فيفا"

أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة
2026-01-02

أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة

باو كوبارسي "طفل برشلونة المدلل"
فيديو - مشجعو السيتي وبودو غليمت يتراشقون بالثلوج

