باو كوبارسي "طفل برشلونة المدلل"

بالأمس، 22 كانون
الثاني – ياناير، أتمّ باو كوبارسي 19 عاماً، ومع ذلك، فهو يحمل 4 ألقاب مع فريقه برشلونة
، هي الدوري الاسباني
وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني لموسم 2024-2025، كما رفع قبل أيام كأس السوبر للموسم الجاري.
كان الظهور الأول لباو كوبارسي مع برشلونة وهو بعمر 16 عاما، يوم 18 كانون الثاني – يناير 2024، في كأس الملك أمام يونيونيستاس دي سالمنقا، كما أنه حصد أيضاً الميدالية الذهبية
الأولمبية مع منتخب بلاده.
يوم 18 كانون الثاني – ديسمبر الجاري، تخطى كوبارسي حاجز 100 مباراة مع برشلونة، ثم لعب في المباراة التي انتهت الى الفوز المضيف التشيكي سلافيا براغ (4-2) ضمن الجولة السابعة قبل الأخيرة
من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا
.