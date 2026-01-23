باو كوبارسي "طفل برشلونة المدلل"

كان الظهور الأول لباو كوبارسي مع وهو بعمر 16 عاما

بالأمس، 22 الثاني – ياناير، أتمّ باو كوبارسي 19 عاماً، ومع ذلك، فهو يحمل 4 ألقاب مع فريقه ، هي وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني لموسم 2024-2025، كما رفع قبل أيام كأس السوبر للموسم الجاري.

كان الظهور الأول لباو كوبارسي مع برشلونة وهو بعمر 16 عاما، يوم 18 كانون الثاني – يناير 2024، في كأس الملك أمام يونيونيستاس دي سالمنقا، كما أنه حصد أيضاً الأولمبية مع منتخب بلاده.

يوم 18 كانون الثاني – ديسمبر الجاري، تخطى كوبارسي حاجز 100 مباراة مع برشلونة، ثم لعب في المباراة التي انتهت الى الفوز المضيف التشيكي سلافيا براغ (4-2) ضمن الجولة السابعة قبل من مرحلة الدوري في .







