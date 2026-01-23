احتجاج جماهيري غير مسبوق ضدّ ملّاك يونايتد

تنظيم تظاهرة ضد عائلة غليزر والسير جيم راتكليف

أعلنت مجموعة مشجعي المعروفة "The 1958" تنظيم تظاهرة ضد عائلة غليزر والسير جيم راتكليف، على هامش مباراة الفريق المقبلة على أرضه أمام فولهام، محذّرة من أن المشاركة قد تتجاوز 6,000 مشجع، واصفة التحرك بأنه قد يكون الأكبر على الإطلاق.

وبينما يتجه فريق المدرب كاريك هذا الأسبوع إلى ملعب لمواجهة متصدّر الدوري الإنجليزي، قالت المجموعة إنّ الاحتجاج سيتصاعد في المباراة التالية على ملعب أولد ترافورد، في مواجهة نموذج الملكية والإدارة.

ويواجه غليزر انتقادات منذ الاستحواذ عام 2005، فيما تزايدت الاعتراضات على راتكليف بعد دخوله شريكًا عبر صفقة بلغت 1.6 مليار جنيه استرليني لشراء 27.7% من النادي، وتوليه إدارة الجانب الكروي.

ونقلت المجموعة موقفها عبر تصريحات حادّة اعتبرت أنّ النادي عاش سنوات طويلة من الديون وسوء الإدارة والجشع المالي، وأنّ الصبر الذي مُنح لراتكليف في بداية الموسم لم يُستثمر، مؤكّدة أنّ المشكلة لا تتعلّق بالمدرب أو النتائج بل بالملكية.

وفي سياق إداري متصل، أشار التقرير إلى أنّ النادي يبحث عن دائم جديد بعد تغييرات متلاحقة، مع ترجيح استمرار كاريك حتى نهاية الموسم.







