4 آب "الحقيقة الضائعة"
احتجاج جماهيري غير مسبوق ضدّ ملّاك يونايتد

احتجاج جماهيري غير مسبوق ضدّ ملّاك يونايتد
كرة القدم

2026-01-23 | 00:37
احتجاج جماهيري غير مسبوق ضدّ ملّاك يونايتد

تنظيم تظاهرة جديدة ضد عائلة غليزر والسير جيم راتكليف

أعلنت مجموعة مشجعي مانشستر يونايتد المعروفة باسم "The 1958" تنظيم تظاهرة جديدة ضد عائلة غليزر والسير جيم راتكليف، على هامش مباراة الفريق المقبلة على أرضه أمام فولهام، محذّرة من أن المشاركة قد تتجاوز 6,000 مشجع، واصفة التحرك بأنه قد يكون الأكبر على الإطلاق.
وبينما يتجه فريق المدرب مايكل كاريك هذا الأسبوع إلى ملعب الإمارات لمواجهة أرسنال متصدّر الدوري الإنجليزي، قالت المجموعة إنّ الاحتجاج سيتصاعد في المباراة التالية على ملعب أولد ترافورد، في مواجهة نموذج الملكية والإدارة.
ويواجه غليزر انتقادات منذ الاستحواذ عام 2005، فيما تزايدت الاعتراضات على راتكليف بعد دخوله شريكًا عبر صفقة بلغت 1.6 مليار جنيه استرليني لشراء 27.7% من النادي، وتوليه إدارة الجانب الكروي.
ونقلت المجموعة موقفها عبر تصريحات حادّة اعتبرت أنّ النادي عاش سنوات طويلة من الديون وسوء الإدارة والجشع المالي، وأنّ الصبر الذي مُنح لراتكليف في بداية الموسم لم يُستثمر، مؤكّدة أنّ المشكلة لا تتعلّق بالمدرب أو النتائج بل بالملكية. 
وفي سياق إداري متصل، أشار التقرير إلى أنّ النادي يبحث عن مدرب دائم جديد بعد تغييرات متلاحقة، مع ترجيح استمرار كاريك حتى نهاية الموسم.



بندورة على مبنى الجمارك.. تجدد احتجاج الأهالي (فيديو)

ماكرون يحذر من تبعات "غير مسبوقة" في حال انتهاك سيادة غرينلاند

فارس كرم يكشف أسراره بجرأة غير مسبوقة في Neshan X

قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب وتسجيل رقم قياسي جديد

احتجاج جماهيري غير مسبوق ضدّ ملّاك يونايتد

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

The 1958

