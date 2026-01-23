الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
وفاة لاعب خلال مباراة في كأس البرتغال

وفاة لاعب خلال مباراة في كأس البرتغال
كرة القدم

2026-01-23 | 00:38
وفاة لاعب خلال مباراة في كأس البرتغال

أثناء مشاركته مع فريقه في مباراة ضمن كأس البرتغال

توفي اللاعب نصور باسم، البالغ 27 عامًا، بعد تعرضه لتوقف قلبي مفاجئ أثناء مشاركته مع فريقه لوجي سي مونكاراباشينسي في مباراة ضمن منافسات كأس البرتغال.
وذكرت تقارير محلّيّة أنّ اللاعب سقط أرضًا خلال الشوط الأوّل، وتحديدًا عند الدقيقة 27، ما استدعى تدخل الطواقم الطبية في الملعب بشكل فوري. 
وحاول الطاقم الطبّي التابع للنادي، بمساندة مختصّين من الفريقين، إنعاش اللاعب في أرضيّة الملعب، قبل وصول فرق الإسعاف التي واصلت الإجراءات الطبية، إلّا أنّ محاولات إنقاذه لم تُكلّل بالنجاح.
وأكد النادي الخبر معبّرًا عن صدمته، واصفًا ما حدث بأنه خسارة كبيرة، فيما تداولت صفحات رياضية برتغالية رسائل تعزية واسعة داخل الوسط الكروي المحلي.
ويُشار إلى أن باسم من أصول أنغولية، وُلد في مدينة أفيرو البرتغالية، وسبق أن تدرّج في الفئات العمرية لنادي سبورتينغ براغا قبل أن يواصل مسيرته في الدرجات الدنيا.



