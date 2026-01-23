ريال مدريد يعتلي قمة الإيرادات عالمياً

احتفاظ بصدارة قائمة أعلى 20 ناديًا عالميًا

أصدرت "ديلويت" نسخة 2026 من تقرير Football Money League الخاص بموسم 2024-2025، مؤكّدةً احتفاظ بصدارة قائمة أعلى 20 ناديًا عالميًا من حيث الإيرادات، بعدما بلغت إيراداته نحو 1.16 ميار يورو، مع اتساع الفارق عن أقرب ملاحقيه في أعلى الترتيب.

وبحسب الملخص، حققت الأندية العشرين مجتمعةً رقمًا قياسيًا جديدًا في إجمالي الإيرادات وصل إلى نحو 12.4 مليار يورو، في مؤشر يعكس استمرار تضخم اقتصاد لدى النخبة الأوروبية، لا سيما مع نمو مصادر الدخل الثلاثة، التجاري (الرعايات، التسويق، المبيعات والتجزئة)، وحقوق البث، وإيرادات أيام المباريات.

ويبرز التقرير، وفقًا لقراءة "ديلويت"، أنّ الدخل التجاري كان محرّكًا رئيسيًّا في القفزة الإجمالية، مع تسجيل نمو لافت في إيرادات أيام المباريات، بالتوازي مع توسّع نموذج “تشغيل الملعب طوال العام” عبر حفلات وفعاليات وجولات وتجارب جماهيرية لا تقتصر على يوم المباراة.

وعلى مستوى المراكز التالية، جاء ثانيًا بإيرادات تقارب 975 مليون يورو، ثم بايرن ميونيخ بـ861 مليون وباريس سان جيرمان 837 مليون وليفربول خامسًا محقًا 836 مليون يورو.

وتكتسب نسخة 2026 أهميتها من تركيزها على "تركيبة" الإيراد وجودته وقدرة الأندية على تنويع مصادرها، باعتبار ذلك معيارًا متزايد الاستخدام في مفاوضات الرعاية والبث، وفي تقييم الاستدامة المالية مقارنةً بحجم الإنفاق التشغيلي.







