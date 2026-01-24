وفاة لاعب كرة قدم فجأة وإحالة طبيبه للتحقيق

فتحت في تحقيقًا بعد وفاة لاعب كرة قدم هاوٍ يبلغ 39 عامًا خلال حصة تدريبية، في حادثة أثارت تساؤلات حول إجراءات "اللياقة الطبّيّة" المطلوبة لممارسة النشاط الرياضي.

ووفق ما أوردته صحف إيطالية، فإن اللاعب ريكاردو كيتّا سقط بشكل مفاجئ أثناء تدريب فريقه للهواة بارابيتا سيتي على ملعب مدينة كوليپاسو، قبل أن يحاول زملاؤه وأفراد من الطاقم تقديم الإسعافات الأولية إلى حين وصول فرق .

وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ التحقيق يطال طبيبًا رياضيًا أصدر للاعب شهادة لياقة في الأوّل - ديسمبر 2025، وذلك بعد حديث عن عارض صحّي سابق مرتبط باضطراب محتمل في نظم القلب، ما دفع الادعاء إلى اعتبار إدراج اسمه ضمن التحقيق إجراءً تمهيديا يتيح استكمال التدقيق في الملف.

وبحسب التقارير، أُجريت فحوص قضائية وشرعية ضمن مسار التحقيق لتحديد السبب الدقيق للوفاة، في وقتٍ أكد فيه ناديه ومحيطه المحلي صدمتهم من الحادثة.







