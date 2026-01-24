الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
وفاة لاعب كرة قدم فجأة وإحالة طبيبه للتحقيق

وفاة لاعب كرة قدم فجأة وإحالة طبيبه للتحقيق
كرة القدم

2026-01-24 | 00:48
وفاة لاعب كرة قدم فجأة وإحالة طبيبه للتحقيق

فتحت النيابة العامة في إيطاليا تحقيقًا

فتحت النيابة العامة في إيطاليا تحقيقًا بعد وفاة لاعب كرة قدم هاوٍ يبلغ 39 عامًا خلال حصة تدريبية، في حادثة أثارت تساؤلات حول إجراءات "اللياقة الطبّيّة" المطلوبة لممارسة النشاط الرياضي.
ووفق ما أوردته صحف إيطالية، فإن اللاعب ريكاردو كيتّا سقط بشكل مفاجئ أثناء تدريب فريقه للهواة بارابيتا سيتي على ملعب مدينة كوليپاسو، قبل أن يحاول زملاؤه وأفراد من الطاقم تقديم الإسعافات الأولية إلى حين وصول فرق الطوارئ.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ التحقيق يطال طبيبًا رياضيًا أصدر للاعب شهادة لياقة في كانون الأوّل - ديسمبر 2025، وذلك بعد حديث عن عارض صحّي سابق مرتبط باضطراب محتمل في نظم القلب، ما دفع الادعاء إلى اعتبار إدراج اسمه ضمن التحقيق إجراءً تمهيديا يتيح استكمال التدقيق في الملف.
وبحسب التقارير، أُجريت فحوص قضائية وشرعية ضمن مسار التحقيق لتحديد السبب الدقيق للوفاة، في وقتٍ أكد فيه ناديه ومحيطه المحلي صدمتهم من الحادثة. 



مقالات ذات صلة

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة
2025-11-25

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

لاعب كرة قدم يُقتل برصاص انتقامي طائش
2025-11-19

لاعب كرة قدم يُقتل برصاص انتقامي طائش

مفتاح السيارة استقر في جبين لاعب كرة قدم
2025-11-18

مفتاح السيارة استقر في جبين لاعب كرة قدم

مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم
2025-12-03

مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم

