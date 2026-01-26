فيديو - اقتحم ملعب أتالانتا مستخدماً "تاريخ ولادة النادي"

In Italy, an English lad got into Atalanta’s ground by using the code 1907, the year in which they were founded 😭😭😭 pic.twitter.com/TXyF7XWEPE — (@StokeyyG2) January 25, 2026

نقلت تقارير صحفية ومقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، نجاح شاب إنجليزي في دخول ، الذي يحمل اسم (New Balance Arena).واستخدم الشاب رمز الدخول (الكود) الذي قد لا يخطر ببال أحد، وهو 1907، الذي يمثل عام تأسيس النادي، وولج بسهولة، ساخراً بصوت واضح من هشاشة الإجراءات الأمنية.ويبدو أن الواقعة حصلت قبيل المباراة التي خسرها يوم الأربعاء الماضي (2-3) أما ضيفه أتليتك في .وأوضحت التقارير أن مجرد تجربة ليست جريمة بحد ذاتها، لكن الدخول إلى المنشأة دون إذن يُعد تعدّياً واقتحاما وفق القانون الإيطالي.