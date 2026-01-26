فيديو - اقتحم ملعب أتالانتا مستخدماً "تاريخ ولادة النادي"

نقلت تقارير صحفية ومقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، نجاح شاب إنجليزي في دخول ملعب نادي أتالانتا الإيطالي
، الذي يحمل اسم (New Balance Arena).
واستخدم الشاب رمز الدخول (الكود) الذي قد لا يخطر ببال أحد، وهو 1907، الذي يمثل عام تأسيس النادي، وولج بسهولة، ساخراً بصوت واضح من هشاشة الإجراءات الأمنية.
ويبدو أن الواقعة حصلت قبيل المباراة التي خسرها أتلانتا
يوم الأربعاء الماضي (2-3) أما ضيفه أتليتك بلباو الاسباني
في دوري أبطال أوروبا
.
وأوضحت التقارير أن مجرد تجربة الرمز
ليست جريمة بحد ذاتها، لكن الدخول إلى المنشأة دون إذن يُعد تعدّياً واقتحاما وفق القانون الإيطالي.