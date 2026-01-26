فيديو - تسرّب مياه الأمطار في الكامب نو يحرج برشلونة

Spotify Camp Nou Stadium Resort and Spa pic.twitter.com/GXudX8JCRZ — CD Ciudad De Zamora (@CdCiudadDZamora) January 25, 2026

تعرض ملعب "سبوتيفاي " للحرج خلال مباراة وريال في ، مساء يوم أمس الأحد، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة بتسرّب المياه من السقف إلى بعض المدرجات ومناطق العمل الإعلامي.وأظهرت لقطات متداولة تساقط المياه داخل الملعب، فيما تحدثت تقارير عن تضرر تجهيزات خاصة بالصحافة، إذ أصبحت بعض قطع المعدات غير صالحة للاستخدام بسبب البلل، وسط تدخل أفراد من الطاقم لنقل الأجهزة بعيدًا عن نقاط التسرّب.وجاءت الواقعة في أمسية مناخية قاسية شهدت مطرًا وبَرَدًا، ما دفع عددًا من المشجعين إلى مغادرة الملعب مبكرًا، فيما انتهت المباراة بفوز برشلونة (3-0).وتزامن المشهد مع عودة برشلونة لاستضافة مباراة على أرضه بعد فترة من المباريات خارج ملعبه، في وقت لا يزال فيه الملعب نقاش حول الجاهزية التشغيلية تحت الضغط، خصوصًا عند سوء الأحوال الجوية.