فيديو - تسرّب مياه الأمطار في الكامب نو يحرج برشلونة

فيديو - تسرّب مياه الأمطار في الكامب نو يحرج برشلونة
كرة القدم

2026-01-26 | 00:38
فيديو - تسرّب مياه الأمطار في الكامب نو يحرج برشلونة

تسببت الأمطار الغزيرة بتسرّب المياه من السقف إلى بعض المدرجات

تعرض ملعب "سبوتيفاي كامب نو" للحرج خلال مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني، مساء يوم أمس الأحد، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة بتسرّب المياه من السقف إلى بعض المدرجات ومناطق العمل الإعلامي.
وأظهرت لقطات متداولة تساقط المياه داخل الملعب، فيما تحدثت تقارير عن تضرر تجهيزات خاصة بالصحافة، إذ أصبحت بعض قطع المعدات غير صالحة للاستخدام بسبب البلل، وسط تدخل أفراد من الطاقم لنقل الأجهزة بعيدًا عن نقاط التسرّب.
وجاءت الواقعة في أمسية مناخية قاسية شهدت مطرًا وبَرَدًا، ما دفع عددًا من المشجعين إلى مغادرة الملعب مبكرًا، فيما انتهت المباراة بفوز برشلونة (3-0).
وتزامن المشهد مع عودة برشلونة لاستضافة مباراة على أرضه بعد فترة من المباريات خارج ملعبه، في وقت لا يزال فيه الملعب محور نقاش حول الجاهزية التشغيلية تحت الضغط، خصوصًا عند سوء الأحوال الجوية.


