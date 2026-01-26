فيديو - مشجع اقتحم الميدان مُستفزّاً أصحاب الأرض

Nothing to see here, just a Portsmouth fan entering the pitch to offer out the entire Southampton away end at Fratton Park today…



شهدت مباراة بورتسموث وساوثهامبتون على ملعب فراتون بارك أمس الأحد، لقطة فوضوية، بعد أن اقتحم أحد مشجعي النادي الضيف أرض الملعب، واتجه نحو المدرجات، موجّها إشارات استفزازية الى مشجعي بورتسموث، وكأنه "يتحداهم"، قبل أن يتدخل المنظمون ويقوموا بإخراجه.وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، من المرجّح أن يواجه المشجع عقوبة حظر من دخول الملاعب بسبب الاقتحام، علماً أن السلطات كانت قد شددت الإجراءات لتجنب أي أعمال شغب مرتبطة بحساسية " الساحل الجنوبي".وانتهى الديربي المذكور الى التعادل (1-1) في البطولة "تشامبيونشيب"، ليحتل بورتسموث المركز 21 في الترتيب برصيد 30 نقطة، فيما يحتل عشر برصيد 37 نقطة.