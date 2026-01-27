تقرير - التسديد المتكرر بالرأس يسبب الوفاة

ساهم في الإصابة الدماغية التي كانت أحد العوامل في وفاة لاعب

خلص تحقيق قضائي (Inquest) في إلى أن التسديد بالرأس المتكرر، "من المرجّح" أنه ساهم في الإصابة الدماغية التي كانت أحد العوامل في وفاة لاعب اسكتلندا ومانشستر السابق غوردون ماكوين، وأصدر الطبيب الشرعي جون هيث هذا الاستنتاج خلال جلسات التحقيق في نورثالرتون.

وبحسب التحقيق، توفي ماكوين في حزيران - 2023 عن 70 عاما نتيجة التهاب رئوي، لكن الطبيب الشرعي اعتبر أن هناك أسبابا كامنة شملت اعتلال الدماغ الرضّي المزمن (CTE) والخرف الوعائي، وكلاهما ارتبطا بتعرّضه لإصابات متكررة في الرأس خلال مسيرته، لا سيما من الضربات الرأسية للكرة.

كما أشار اختصاصي الأعصاب البروفيسور ويلي ستيوارت إلى أن ماكوين كان لديه "تعرض مرتفع" للضربات الرأسية، وأن دماغه، الذي تبرع به للبحث، أظهر مؤشرات على وجود مرض الدماغ الرضّي المزمن.

وقالت ابنته هايلي ماكوين أمام التحقيق إنها تأمل أن تدفع النتائج لاتخاذ خطوات أكثر جدية لحماية اللاعبين، معتبرة أن ما حدث لوالدها يجب أن يكون "جرس إنذار" بشأن مخاطر تكرار الضربات الرأسية على المدى .







