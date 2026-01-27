تقرير - التسديد المتكرر بالرأس يسبب الوفاة

عاجل
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2026
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2026
كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران
كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران
النائب فادي كرم لـ"الجديد": الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
النائب فادي كرم لـ"الجديد": الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
19 o
AlJadeedTv
البقاع
11 o
AlJadeedTv
الجنوب
17 o
AlJadeedTv
الشمال
17 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
15 o
AlJadeedTv
كسروان
20 o
AlJadeedTv
متن
20 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

تقرير - التسديد المتكرر بالرأس يسبب الوفاة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تقرير - التسديد المتكرر بالرأس يسبب الوفاة
A-
A+

كرة القدم

2026-01-27 | 00:56
تقرير - التسديد المتكرر بالرأس يسبب الوفاة

ساهم في الإصابة الدماغية التي كانت أحد العوامل في وفاة لاعب

خلص تحقيق قضائي (Inquest) في إنجلترا إلى أن التسديد بالرأس المتكرر، "من المرجّح" أنه ساهم في الإصابة الدماغية التي كانت أحد العوامل في وفاة لاعب اسكتلندا ومانشستر يونايتد السابق غوردون ماكوين، وأصدر الطبيب الشرعي جون هيث هذا الاستنتاج خلال جلسات التحقيق في نورثالرتون.
وبحسب التحقيق، توفي ماكوين في حزيران - يونيو 2023 عن 70 عاما نتيجة التهاب رئوي، لكن الطبيب الشرعي اعتبر أن هناك أسبابا كامنة شملت اعتلال الدماغ الرضّي المزمن (CTE) والخرف الوعائي، وكلاهما ارتبطا بتعرّضه لإصابات متكررة في الرأس خلال مسيرته، لا سيما من الضربات الرأسية للكرة.
كما أشار اختصاصي الأعصاب البروفيسور ويلي ستيوارت إلى أن ماكوين كان لديه "تعرض مرتفع" للضربات الرأسية، وأن دماغه، الذي تبرع به للبحث، أظهر مؤشرات على وجود مرض الدماغ الرضّي المزمن.
وقالت ابنته هايلي ماكوين أمام التحقيق إنها تأمل أن تدفع النتائج كرة القدم لاتخاذ خطوات أكثر جدية لحماية اللاعبين، معتبرة أن ما حدث لوالدها يجب أن يكون "جرس إنذار" بشأن مخاطر تكرار الضربات الرأسية على المدى الطويل.



مقالات ذات صلة

الخارجية السورية: نطالب بتحرك دولي عاجل لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر
2025-11-28

الخارجية السورية: نطالب بتحرك دولي عاجل لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر

ظهور متكرر يجمع كيندال جينر وبن غورهام ويشعل التكهنات
2025-12-19

ظهور متكرر يجمع كيندال جينر وبن غورهام ويشعل التكهنات

انتحال أمني وسرقات متكررة… والمعلومات توقف الفاعل
2025-11-13

انتحال أمني وسرقات متكررة… والمعلومات توقف الفاعل

تقرير - التسديد المتكرر بالرأس يسبب الوفاة

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

غوردون ماكوين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة
ألكسندر باتو يفاوض لشراء نادي درجة رابعة انجليزي

اقرأ ايضا في كرة القدم

رونالدو يشتري منزلاً على المحيط الأطلسي بـ35 مليون يورو
01:03

رونالدو يشتري منزلاً على المحيط الأطلسي بـ35 مليون يورو

اشتريا منزلا على ساحل كاسكايس في البرتغال

01:03

رونالدو يشتري منزلاً على المحيط الأطلسي بـ35 مليون يورو

اشتريا منزلا على ساحل كاسكايس في البرتغال

الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة
01:02

الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة

يواصل الدوري البولندي الممتاز تقديم واحدٍ من أكثر المواسم تقاربًا في أوروبا

01:02

الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة

يواصل الدوري البولندي الممتاز تقديم واحدٍ من أكثر المواسم تقاربًا في أوروبا

ألكسندر باتو يفاوض لشراء نادي درجة رابعة انجليزي
00:55

ألكسندر باتو يفاوض لشراء نادي درجة رابعة انجليزي

أفادت تقارير بأنه ضمن "كونسورتيوم" يدرس الاستحواذ على نادي

00:55

ألكسندر باتو يفاوض لشراء نادي درجة رابعة انجليزي

أفادت تقارير بأنه ضمن "كونسورتيوم" يدرس الاستحواذ على نادي

اخترنا لك
رونالدو يشتري منزلاً على المحيط الأطلسي بـ35 مليون يورو
01:03
الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة
01:02
ألكسندر باتو يفاوض لشراء نادي درجة رابعة انجليزي
00:55
جورجينا رودريغيز تروي روتين رونالدو اليومي
00:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026