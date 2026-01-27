الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة

يواصل الدوري البولندي تقديم واحدٍ من أكثر المواسم تقاربًا في ، بعدما أظهرت آخر جداول الترتيب أن الفارق بين المتصدر وصاحب المركز الأخير لا يتجاوز 11 نقطة، في يعكس درجة عالية من التنافس وتقلّب النتائج.

وبتصدّر فيتسوا بْووتسك برصيد 30 نقطة، رغم دخوله في سلسلة خمس تعادلات متتالية، وهو ما يوضح كيف يمكن لنقاط التعادل وحدها أن تُبقي فريقًا في القمة عندما تتعثر الفرق الأخرى في الأسابيع نفسها.

وتتجلّى المفارقات الإحصائية أكثر في أنّ المتصدر يملك سبع انتصارات فقط، وهو العدد نفسه من الانتصارات الذي يملكه صاحب المركز 13 ليخيا ، كما أنّ هجوم المتصدر يُعد الأقلّ فاعلية قياسًا بمنافسيه في هذا الترتيب المتقارب، إذ سجّل 21 هدفًا، بينما سجل 13 فريقًا أهدافًا أكثر منه حتى الآن.

في المقابل، يتصدر ليخيا غدانسك قائمة أقوى هجوم في الدوري بـ 37 هدفًا رغم وجوده في المركز 13، ما يضيف بعدًا آخر لعدم منطقية قواعد الصدارة هذا الموسم.

أما العنوان الأبرز في أسفل الجدول، فهو ليغيا الذي يحتل المركز 17، قبل الأخير، برصيد 19 نقطة، وبات مهددًا بالهبوط رغم أنّ دفاعه يُعدّ من بين الأفضل نسبيًّا في الدوري، بعدما استقبل 21 هدفًا فقط، وهو رقم يضعه ضمن مجموعة الدفاعات الأقلّ استقبالًا للأهداف مقارنة بمعظم منافسيه.

ومع ذلك، فإنّ ندرة الانتصارات وكثرة التعادلات أبقته في منطقة الخطر، لتتحول صلابة الدفاع إلى رقم غير كافٍ أمام نزف النقاط.





