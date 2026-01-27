عاجل
الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة

الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة
كرة القدم

2026-01-27 | 01:02
الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة

يواصل الدوري البولندي الممتاز تقديم واحدٍ من أكثر المواسم تقاربًا في أوروبا

يواصل الدوري البولندي الممتاز تقديم واحدٍ من أكثر المواسم تقاربًا في أوروبا، بعدما أظهرت آخر جداول الترتيب أن الفارق بين المتصدر وصاحب المركز الأخير لا يتجاوز 11 نقطة، في مشهد يعكس درجة عالية من التنافس وتقلّب النتائج.
وبتصدّر فيتسوا بْووتسك برصيد 30 نقطة، رغم دخوله في سلسلة خمس تعادلات متتالية، وهو ما يوضح كيف يمكن لنقاط التعادل وحدها أن تُبقي فريقًا في القمة عندما تتعثر الفرق الأخرى في الأسابيع نفسها.
وتتجلّى المفارقات الإحصائية أكثر في أنّ المتصدر يملك سبع انتصارات فقط، وهو العدد نفسه من الانتصارات الذي يملكه صاحب المركز 13 ليخيا غدانسك، كما أنّ هجوم المتصدر يُعد الأقلّ فاعلية قياسًا بمنافسيه في هذا الترتيب المتقارب، إذ سجّل 21 هدفًا، بينما سجل 13 فريقًا أهدافًا أكثر منه حتى الآن.
في المقابل، يتصدر ليخيا غدانسك قائمة أقوى هجوم في الدوري بـ 37 هدفًا رغم وجوده في المركز 13، ما يضيف بعدًا آخر لعدم منطقية قواعد الصدارة هذا الموسم.
أما العنوان الأبرز في أسفل الجدول، فهو ليغيا وارسو الذي يحتل المركز 17، قبل الأخير، برصيد 19 نقطة، وبات مهددًا بالهبوط رغم أنّ دفاعه يُعدّ من بين الأفضل نسبيًّا في الدوري، بعدما استقبل 21 هدفًا فقط، وهو رقم يضعه ضمن مجموعة الدفاعات الأقلّ استقبالًا للأهداف مقارنة بمعظم منافسيه. 
ومع ذلك، فإنّ ندرة الانتصارات وكثرة التعادلات أبقته في منطقة الخطر، لتتحول صلابة الدفاع إلى رقم غير كافٍ أمام نزف النقاط.


