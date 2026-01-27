رونالدو يشتري منزلاً على المحيط الأطلسي بـ35 مليون يورو

اشتريا منزلا على ساحل كاسكايس في البرتغال

ذكرت مجلة "سيمانا" البرتغالية، أن النجم ، قائد نادي النصر السعودي، وخطيبته جورجينا رودريغيز، اشتريا منزلا على ساحل كاسكايس في البرتغال، ضمن مشروع "كوينتا دا مارينها" السكني الفاخر.

ويقع هذا المنزل على المحيط الأطلسي على مساحة 12 ألف متر مربع، ويشمل طابقين بواجهات زجاجية وشرفات ممتدة، ويضم مسبحين وتصميمات داخلية فاخرة وصالة رياضية ومنتجع صحي وسينما خاصة وحدائق واسعة ومكان يتسع لـ20 سيارة.

وتقدر قيمة العقار بنحو 35 مليون ، ما يضعه ضمن أغلى المنازل الخاصة في البرتغال، وفقا لحساب (Transfer News Live) على منصة إكس.

وتتميز كاسكايس بقربها من لشبونة، ومحيطها الطبيعي المحمي، وملاعب الغولف، وتاريخها العريق في مجال السكن الفاخر، وهي كانت قرية صيد تقليدية، لكنها تطورت في السنوات لتصبح وجهة سياحية تشتهر بهندستها المعمارية المعاصرة.







