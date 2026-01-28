فيديو - مشهد مروّع لمأساة يونانية في رومانيا: 7 قتلى و3 جرحى

Tragedy in Romania: A van carrying fans of the Greek club PAOK crashed into an oncoming truck after attempting an overtaking maneuver



Seven people have died, and three others are injured and in critical condition



The victims were traveling to France to support their team in an… pic.twitter.com/WZQviGU4Rq — Daily Romania (@daily_romania) January 27, 2026

قالت الشرطة الرومانية، إن حافلة تقل عشرة رجال، كانت متوجهة من اليونان إلى ، اصطدمت وجهاً لوجه، بشاحنة في مقاطعة تيميش غرب البلاد، ما أدى الى مقتل سبعة منهم، وإصابة ثلاثة بجروح.وعلّق رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر إنه "مصدوم بشدة" بعدما "علم بالحادث المأساوي في رومانيا الذي أودى بحياة سبعة شباب من مواطنينا".وكان الشبان متوجهين الى فرنسا لمتابعة مباراة فريقهم باوك، المقررة مساء غد الخميس مع مضيفه ليون الفرنسي في مسابقة الدوري .وأصدر النادي بيانا جاء فيه "يتوقف الزمن، وتتجمد وتجف الكلمات، ويخترق الألم الجسد والروح وتنهمر الدموع من ، يغمرك الحزن، ويُسقطك أرضا، ويحطمك، إنه يوم حالك آخر، ومأساة أخرى لا توصف لعائلة باوك".وتابع البيان المؤثر "رحلة موفقة لأبنائنا، الذين قادهم حبهم لنادي باوك إلى أماكن بعيدة، هذا الحب أوصلهم إلى هناك، وتركهم هناك، واستمر إلى ما بعد ذلك، لكن أرواحهم ستظل دائما في كنف النسر ذي الرأسين".وأوضحت شرطة تيميش في بيان أن رجلا يبلغ 29 عاما كان يقود الحافلة الصغيرة "عندما اجتاز المسار المقابل واصطدم وجها لوجه بشاحنة".