فيديو - محتال سرق والدة الإمبراطور فردّ بتحدّيه علناً

تعرضت والدة نجم الكرة
البرازيلية السابق أدريانو، الى سرقة نحو 15 ألف ريال
برازيلي (2400 يورو
تقريباً)، بعدما انتحل أحد الأشخاص اسم نجلها.
وعبّر أدريانو في مقطع فيديو، عن غضبه الشديد من السارق الذي ادّعى بأنه المهاجم السابق في فلامنغو وإنتر ميلان
، وأنه غير رقم هاتفه، ما دفع بوالدته الى تحويل المبلغ المالي إلى حسابه البنكي.
وقال أدريانو "أيها الوغد، من الأفضل أن تعيد المال، لأنني سأطاردك كما لو كنت شيطانا، والدتي حوّلت أكثر من 15 ألف ريال برازيلي إلى حساب شخص ينتحل شخصيتي، والدتي (!!)، لا يجوز العبث بالأمهات أو الجدات أو العائلة"، نافياً أن يكون قد بدّل رقم هاتفه.
وقال أدريانو، الملقب بـ"الإمبراطور"، وهو الذي لعب لأندية ساو باولو وكورينثيانز وأتلتيكو باراناينسي وإنتر ميلان وفيورنتينا وروما وبارما ومنتخب البرازيل
"أيها اللص إن لم تعد المال، سنرى إن كنت لن أكتشف هويتك، سترى الشيطان نفسه ينزل إلى الأرض
، أمامك 24 ساعة".