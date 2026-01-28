فيديو - محتال سرق والدة الإمبراطور فردّ بتحدّيه علناً

Mãe de Adriano é vítima de golpe, e Imperador manda recado: 'Vou atrás'.



"Minha mãe depositou R$ 15 mil e pouco. É melhor você devolver, cara. Vou atrás de tu que nem um car****. Quem tá falando é o Adriano. Vou te dar 24 horas."



تعرضت والدة نجم البرازيلية السابق أدريانو، الى سرقة نحو 15 ألف برازيلي (2400 تقريباً)، بعدما انتحل أحد الأشخاص اسم نجلها.وعبّر أدريانو في مقطع فيديو، عن غضبه الشديد من السارق الذي ادّعى بأنه المهاجم السابق في فلامنغو وإنتر ، وأنه غير رقم هاتفه، ما دفع بوالدته الى تحويل المبلغ المالي إلى حسابه البنكي.وقال أدريانو "أيها الوغد، من الأفضل أن تعيد المال، لأنني سأطاردك كما لو كنت شيطانا، والدتي حوّلت أكثر من 15 ألف ريال برازيلي إلى حساب شخص ينتحل شخصيتي، والدتي (!!)، لا يجوز العبث بالأمهات أو الجدات أو العائلة"، نافياً أن يكون قد بدّل رقم هاتفه.وقال أدريانو، الملقب بـ"الإمبراطور"، وهو الذي لعب لأندية ساو باولو وكورينثيانز وأتلتيكو باراناينسي وإنتر ميلان وفيورنتينا وروما وبارما ومنتخب "أيها اللص إن لم تعد المال، سنرى إن كنت لن أكتشف هويتك، سترى الشيطان نفسه ينزل إلى ، أمامك 24 ساعة".