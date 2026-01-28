الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

برشلونة يُعزّز "بارسا ب" بصفقتين جديدتين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
برشلونة يُعزّز &quot;بارسا ب&quot; بصفقتين جديدتين
A-
A+

كرة القدم

2026-01-28 | 00:43
برشلونة يُعزّز "بارسا ب" بصفقتين جديدتين

ضم برشلونة قلب الدفاع الهولندي والظهير الأيسر الأوروغواياني

حسم برشلونة اتفاقه مع قلب الدفاع الهولندي جوينسلي أونستين (18 عامًا) من جينك البلجيكي، على أن يبدأ اللاعب مشواره مع فريق الرديف برشلونة أتليتيك، وذلك وفق ما أعلنه الصحفي فابريزيو رومانو.
ويُصنَّف أونستين ضمن فئة المدافعين القادرين على بناء اللعب من الخلف، إذ أشارت تقارير بلجيكية إلى امتلاكه سرعة وحضورًا بدنيًا وقدرةً فنيةً على إخراج الكرة
ويلعب أونستين في الأساس كقلب دفاع، ويبلغ طوله 1.88 متر ويُفضّل اللعب بالقدم اليسرى، كما لفتت المصادر إلى أنه كان قريبًا من الانتقال إلى أحد أندية الدرجة الأولى في إيطاليا هذا الشهر قبل أن تُحسم وجهته إلى برشلونة.
وبالتوازي، توصّل برشلونة لاتفاق لضمّ الظهير الأيسر الأوروغواياني باتريسيو باسيفيكو (19 عامًا) من ديفينسور سبورتينغ، على أن ينضم أيضًا إلى فريق الرديف.
وبحسب رومانو أيضًا، تأتي الصفقة بصيغة إعارة مع خيار شراء بقيمة 1.8 مليون يورو، إضافة إلى حوافز، وقد يتحول الخيار إلى إلزامي وفق شروط محددة.
ويبلغ طول باسيفيكو 1.87 متراً، وهو يلعب بالقدم اليسرى في مركز الظهير الأيسر، كما يرتبط بمنتخب أوروغواي للشباب.



مقالات ذات صلة

الرياضي بيروت يعزّز حضوره الرقمي بإطلاق متجره الإلكتروني الرسمي عبر تطبيق OMT Pay
2025-12-22

الرياضي بيروت يعزّز حضوره الرقمي بإطلاق متجره الإلكتروني الرسمي عبر تطبيق OMT Pay

عودة الحراك السياسي والأمني… والجيش يعزز الثقة (الانباء الكويتية)
2025-12-29

عودة الحراك السياسي والأمني… والجيش يعزز الثقة (الانباء الكويتية)

الحجار يلتقي ملك البحرين: تأكيد على تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما في المجال الأمني
2026-01-21

الحجار يلتقي ملك البحرين: تأكيد على تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما في المجال الأمني

برشلونة يُعزّز "بارسا ب" بصفقتين جديدتين

رياضة

كرة القدم

برشلونة

باتريسيو باسيفيكو

جوينسلي أونستين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - ووكر يفاجئ فتاة في عيد ميلادها
فيديو - محتال سرق والدة الإمبراطور فردّ بتحدّيه علناً

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - هيراكاوا يفي بوعده لطفل
00:46

فيديو - هيراكاوا يفي بوعده لطفل

انضم حديثا إلى هال سيتي على سبيل الإعارة

00:46

فيديو - هيراكاوا يفي بوعده لطفل

انضم حديثا إلى هال سيتي على سبيل الإعارة

فيديو - ووكر يفاجئ فتاة في عيد ميلادها
00:45

فيديو - ووكر يفاجئ فتاة في عيد ميلادها

فاجأ مشجعة مصابة بمرض بالحضور إلى عيد ميلادها

00:45

فيديو - ووكر يفاجئ فتاة في عيد ميلادها

فاجأ مشجعة مصابة بمرض بالحضور إلى عيد ميلادها

فيديو - محتال سرق والدة الإمبراطور فردّ بتحدّيه علناً
00:42

فيديو - محتال سرق والدة الإمبراطور فردّ بتحدّيه علناً

تعرضت والدة أدريانو الى سرقة نحو 2400 يورو تقريباً

00:42

فيديو - محتال سرق والدة الإمبراطور فردّ بتحدّيه علناً

تعرضت والدة أدريانو الى سرقة نحو 2400 يورو تقريباً

اخترنا لك
فيديو - هيراكاوا يفي بوعده لطفل
00:46
فيديو - ووكر يفاجئ فتاة في عيد ميلادها
00:45
فيديو - محتال سرق والدة الإمبراطور فردّ بتحدّيه علناً
00:42
فيديو - مشهد مروّع لمأساة يونانية في رومانيا: 7 قتلى و3 جرحى
00:40

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026