برشلونة يُعزّز "بارسا ب" بصفقتين جديدتين

ضم قلب الدفاع والظهير الأيسر الأوروغواياني

حسم اتفاقه مع قلب الدفاع جوينسلي أونستين (18 عامًا) من جينك البلجيكي، على أن يبدأ اللاعب مشواره مع فريق الرديف برشلونة أتليتيك، وذلك وفق ما أعلنه الصحفي فابريزيو رومانو.

ويُصنَّف أونستين ضمن فئة المدافعين القادرين على بناء اللعب من الخلف، إذ أشارت تقارير بلجيكية إلى امتلاكه سرعة وحضورًا بدنيًا وقدرةً فنيةً على إخراج .

ويلعب أونستين في الأساس كقلب دفاع، ويبلغ طوله 1.88 متر ويُفضّل اللعب بالقدم اليسرى، كما لفتت المصادر إلى أنه كان قريبًا من الانتقال إلى أحد أندية الدرجة الأولى في هذا الشهر قبل أن تُحسم وجهته إلى برشلونة.

وبالتوازي، توصّل برشلونة لاتفاق لضمّ الظهير الأيسر الأوروغواياني باتريسيو باسيفيكو (19 عامًا) من ديفينسور سبورتينغ، على أن ينضم أيضًا إلى فريق الرديف.

وبحسب رومانو أيضًا، تأتي الصفقة بصيغة إعارة مع خيار شراء بقيمة 1.8 مليون ، إضافة إلى حوافز، وقد يتحول الخيار إلى إلزامي وفق شروط محددة.

ويبلغ طول باسيفيكو 1.87 متراً، وهو يلعب بالقدم اليسرى في مركز الظهير الأيسر، كما يرتبط بمنتخب أوروغواي للشباب.







