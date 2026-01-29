عاجل
وزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني: نسأل وزير الطاقة لماذا التغذية الكهربائية 4 ساعات فقط؟
معلومات الجديد: وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه
فرنجية: لن أمنح صوتي لهذه الموازنة ما لم يُعاد النظر بها لتستجيب لحاجات المواطنين
سيناريو "مستحيل" وبنفيكا يخطف التأهل إلى الملحق

سيناريو &quot;مستحيل&quot; وبنفيكا يخطف التأهل إلى الملحق
كرة القدم

2026-01-29 | 00:36
سيناريو "مستحيل" وبنفيكا يخطف التأهل إلى الملحق

عاش بنفيكا واحدة من أكثر ليالي دوري أبطال أوروبا جنونا

عاش بنفيكا واحدة من أكثر ليالي دوري أبطال أوروبا جنونا، عندما حوّل فرصه "شبه المستحيلة" قبل الجولة الختامية إلى تأهل فعلي.
فمساء أمس الأربعاء، فاز الفريق البرتغالي على ريال مدريد (4-2) على ملعب "دا لوز" في البرتغال، وسط متابعة لحظية لنتائج بقية المباريات التي انطلقت في التوقيت نفسه، مع تغيّر ترتيب "الجدول الموحّد" عدة مرات خلال الدقائق الأخيرة.
لكن الدراما كانت في الحسابات، فبنفيكا كان متقدّما (3-2)، ومع ذلك كان خارج المراكز المؤهلة، قبل أن يتقدّم الحارس الأوكراني أناتولي تروبين في الثواني الأخيرة، ويسجّل برأسه من كرة ثابتة هدفا في الدقيقة 90+8، وهو الهدف الذي كان ضروريّا لانتزاع بطاقة الملحق بفرق الأهداف.
وسجّل أندرياس شيلدروب هدفين لبنفيكا وأضاف فانغيليس بافليديس هدفًا من ركلة جزاء، فيما وقع كيليان مبابي ثنائية لريال مدريد ليحتلّ بنفيكا المركز 24 ويتأهّل لخوض الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي، على حساب مارسيليا الذي خسر (0-3) أمام كلوب بروج. 
وأنهى ريال مدريد المرحلة في المركز 9 وانتقل إلى الملحق، بينما صعد بنفيكا إلى المركز 24 وهو من الممكن أن يعود لمواجهة الريال من جديد لتحديد هوية المتأهل إلى ثمن النهائي، بعد خوض مباراتين بنظام الذهاب والإياب. 
وعقب المباراة، قال جوزيه مورينيو، مدرّب النادي البرتغالي، إنّه لم يكن يعرف إن كانت نتيجة (3-2) كافية للتأهل حين كشف أنّه لم يكن لديه أي مؤشر، وعندما أدرك أنّ النتيجة لا تكفي أرسل تروبين للأمام، ليضيف أنّها كانت ليلة تاريخية في دا لوز.


مقالات ذات صلة

رغم التأهل للملحق .. الاتحاد التشيكي يعاقب قائد الفريق واللاعبين
2025-11-19

رغم التأهل للملحق .. الاتحاد التشيكي يعاقب قائد الفريق واللاعبين

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!
2025-11-13

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

بالفيديو - ابن فان بيرسي يخطف الأضواء بهدف خرافي
2026-01-19

بالفيديو - ابن فان بيرسي يخطف الأضواء بهدف خرافي

سيناريو "مستحيل" وبنفيكا يخطف التأهل إلى الملحق

رياضة

كرة القدم

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

فيديو - قبل المواجهة الأوروبية: هدية كوبنهاغن لبرشلونة
فيديو - هيراكاوا يفي بوعده لطفل

إيقاف لاعب جزائري سنة لاعتدائه على حكمة خنقاً
01:18

إيقاف لاعب جزائري سنة لاعتدائه على حكمة خنقاً

بسبب اعتدائه على حكمة المباراة

01:18

إيقاف لاعب جزائري سنة لاعتدائه على حكمة خنقاً

بسبب اعتدائه على حكمة المباراة

هيمنة إنجليزية على ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
00:38

هيمنة إنجليزية على ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

كرّست الأندية الإنجليزية حضورها في صدارة دوري أبطال أوروبا

00:38

هيمنة إنجليزية على ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

كرّست الأندية الإنجليزية حضورها في صدارة دوري أبطال أوروبا

فيديو - قبل المواجهة الأوروبية: هدية كوبنهاغن لبرشلونة
00:37

فيديو - قبل المواجهة الأوروبية: هدية كوبنهاغن لبرشلونة

الخروج كان على وقع صفعة كروية مكتملة الأركان

00:37

فيديو - قبل المواجهة الأوروبية: هدية كوبنهاغن لبرشلونة

الخروج كان على وقع صفعة كروية مكتملة الأركان

