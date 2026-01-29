سيناريو "مستحيل" وبنفيكا يخطف التأهل إلى الملحق

عاش بنفيكا واحدة من أكثر ليالي جنونا، عندما حوّل فرصه "شبه المستحيلة" قبل الجولة الختامية إلى تأهل فعلي.

فمساء أمس الأربعاء، فاز الفريق البرتغالي على (4-2) على ملعب "دا لوز" في البرتغال، وسط متابعة لحظية لنتائج بقية المباريات التي انطلقت في التوقيت نفسه، مع تغيّر ترتيب "الجدول الموحّد" عدة مرات خلال الدقائق .

لكن الدراما كانت في الحسابات، فبنفيكا كان متقدّما (3-2)، ومع ذلك كان خارج المراكز المؤهلة، قبل أن يتقدّم الحارس الأوكراني أناتولي تروبين في الثواني الأخيرة، ويسجّل برأسه من كرة ثابتة هدفا في الدقيقة 90+8، وهو الهدف الذي كان ضروريّا لانتزاع بطاقة الملحق بفرق الأهداف.

وسجّل أندرياس شيلدروب هدفين لبنفيكا وأضاف فانغيليس بافليديس هدفًا من ركلة جزاء، فيما وقع كيليان مبابي ثنائية لريال ليحتلّ بنفيكا المركز 24 ويتأهّل لخوض الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي، على حساب مارسيليا الذي خسر (0-3) أمام كلوب بروج.

وأنهى مدريد المرحلة في المركز 9 وانتقل إلى الملحق، بينما صعد بنفيكا إلى المركز 24 وهو من الممكن أن يعود لمواجهة من جديد لتحديد هوية المتأهل إلى ثمن النهائي، بعد خوض مباراتين بنظام الذهاب والإياب.

وعقب المباراة، قال جوزيه مورينيو، مدرّب النادي البرتغالي، إنّه لم يكن يعرف إن كانت نتيجة (3-2) كافية للتأهل حين كشف أنّه لم يكن لديه أي مؤشر، وعندما أدرك أنّ النتيجة لا تكفي أرسل تروبين للأمام، ليضيف أنّها كانت ليلة تاريخية في دا لوز.





